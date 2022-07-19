"Наш янгол-помічник": Євгенія Гапчинська розповіла про особливу картину з Борисом Джонсоном та про те, що повернуло її до життя під час війни

Українська худодниця Євгенія Гапчинська ексклюзивно для ТСН розповіла про те, як поверталася до життя після того, як до її будинку в Макарівському районі побували російські солдати. А ще про одну з перших картин, яку вона написала після повернення до Києва.

Це картина на якій зображений Борис Джонсон – колишній прем’єр-міністр Великої Британії та добрий друг України. В підписі на картині так і зазначено: "Наш янгол-помічник".

Євгенія Гапчинська

Художниця розказала, що це одна з перших картин написаних нею після війни. Наразі янгол-охоронець Джонсонюк вже проданий, хто саме придбав картину художниця не розповідає. І це не сам Джонсон, художниця каже, що не знайома з політиком. Та додає, що має плани написати і інших, зокрема – Зеленського, Кулебу, Кислицю та Хливнюка з червоною калиною.

Євгенія каже - майстерня нині буквально її другий дім. Помешкання за містом з перших днів війни, коли чоловік мобілізувався до Збройних Сил, а росіяни захоплювали Київщину відразу стало небезпечним.

"У мене ніколи не було запасів і в нас немає погреба, поряд немає магазину. Було зрозуміло що треба їхати в Київ. Бо з дітьми не буде що їсти", - згадує художниця про свою евакуацію та про те, як під звуки канонади виїзжала з дітьми зі столиці.

Євгенія Гапчинська

Раніше у "Сніданку з 1+1" Євгенія Гапчинська вже розповідала свою щемливу історію про те, як втікала за кордон, і про дім на київщині, в якому окупанти зробили все, щоб повертатися родині було нікуди.

Однак попри те, що війна триває, будинок художниці вже готують до ремонту. А сама Гапчинська каже, що після розмови с психологом їй знову хочеться малювати.

Читайте також: