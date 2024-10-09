"Наша дружба триває": Меланія Трамп розповіла, про що листується з королем Чарльзом III

Меланія Трамп розповіла у своїх мемуарах "Меланія" про візит до королеви Єлизавети II та дружбу з королем Чарльзом III.

8 жовтня колишня перша леді США опублікувала свої мемуари "Меланія", в яких за даними The New York Times, згадується "переписка з королем Чарльзом III.

В уривку, опублікованому Vanity Fair, 54-річна Меланія розповіла, як королева Єлизавета II та її родина "надали нам теплий прийом, поставилися до нас з найбільшою гостинністю" під час їхнього державного візиту до Великої Британії у червні 2019 року, і що сьогодні вони з Дональдом обмінюються листами із королем.

Дональд і Меланія Трампи із королем Чарльзом III / Фото: Associated Press

"Прощаючись із Її Величністю, ми сердечно запросили її відвідати Сполучені Штати", — написала Меланія. "Вона висловила свою подяку теплою усмішкою. На жаль, Її Величність не змогла знову відвідати нас до своєї смерті 2022 року, але наша дружба з королівською сім'єю продовжується, і ми обмінюємося листами з королем Чарльзом досі", — пише Меланія.

Наші шляхи перетнулися багато років тому в Нью-Йорку. Цього разу у нас відбулася цікава розмова про його глибоко вкорінену прихильність до збереження навколишнього середовища", — написала Меланія докладніше про листування з британським монархом.

Дональд і Меланія Трампи із королевою Єлизаветою II та Чарльзом / Фото: Associated Press

У липні з'ясувалося, що 75-річний король відправив листа 78-річному Трампу після того, як на нього було скоєно замах на передвиборному мітингу в Пенсільванії. Наразі колишній президент балотується на другий термін від Республіканської партії та змагається з Камалою Гарріс на президентських виборах 2024 року.

Нагадаємо, раніше в новій книжці Крейга Брауна, яка називається "Подорож навколо королеви", автор описував, що Єлизавета II вважала Трампа грубим після їхньої зустрічі 2019 року.

Дональд і Меланія Трампи із Чарльзом та Каміллою / Фото: Associated Press

Дональд Трамп вже встиг розкритикувати твердження в новій біографії королеви Єлизавети II про те, що вона вважала його "дуже грубим", назвавши автора "негідником, який намагається продати книжку".

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