Наша країна сяє серед будь-якої темряви: Олена Зеленська привітала українців з Різдвом Христовим

Перша леді України Олена Зеленська привітала українців зі світлим святом Різдва. Привітанням вона поділилася у своїх соцмережах, а його трансляція відбулася на Святвечір, 24 грудня, у межах проєкту 1+1 "Різдво. Ти не один".

Одягла пані Олена для відео елегантне пальто пастельного відтінку, чорну спідницю та білу блузку-вишиванку. Також образ першої леді доповнили прикраси з перлами на шиї, брошка у форма краплі та лаконічні сережки.

"Хоч би де ми були в цей час: на передовій, далеко від дому чи від близьких, – нас єднає цей день, єднає свято. Єднають надія, віра та спільнодія", - йдеться у дописі першої леді під відео.

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