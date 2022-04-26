Наша модна історія: як одягалися українки 100 років тому

Протягом століть вишиванка підкреслює нашу ідентичність. Однак якщо зараз це більше святковий одяг, то 100 років тому він вважався повсякденним. У вишиванці виходили заміж, займалися господарством та вихованням дітей. Простіше кажучи, це була важлива річ у гардеробі кожної жінки, в яку вкладався сакральний зміст та багато праці.