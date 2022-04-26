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Наша модна історія: як одягалися українки 100 років тому

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Наша модна історія: як одягалися українки 100 років тому

instagram.com/honchar.museum

Протягом століть вишиванка підкреслює нашу ідентичність. Однак якщо зараз це більше святковий одяг, то 100 років тому він вважався повсякденним. У вишиванці виходили заміж, займалися господарством та вихованням дітей. Простіше кажучи, це була важлива річ у гардеробі кожної жінки, в яку вкладався сакральний зміст та багато праці.

Завдяки публікаціям у Instagram центру народної культури "Музей Івана Гончара", які вони зробили на основі своїх архівів, ми зібрали добірку з унікальними образами українок із різних регіонів нашої країни.

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