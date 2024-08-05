Наша зірка: Ярослава Магучіх та її щасливий жовто-блакитний макіяж

4 серпня Україна завоювала друге "золото" на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Олімпійською чемпіонкою зі стрибків у висоту стала легкоатлетка Ярослава Магучіх. Однак дівчина запам’яталася не лише своїм спортивним талантом, а й патріотичним образом — українська красуня завжди робить жовто-блакитний макіяж очей і заплітає два колоска.

Ярослава Магучіх / Фото: Associated Press

Такий макіяж Ярослава почала робити вже давно і в результаті він став її візитівкою. Однак сама спортсменка не вважає це забобонами, а просто називає своєю традицією, якої вона вже регулярно дотримується.

"Я проста людина, у мене немає забобонів. У мене є тільки мої традиції. Наприклад, перед змаганнями я завжди сама себе заплітаю і роблю макіяж. Тому що цим заспокоюю себе, чесно кажучи. Але іноді думаю, навіщо це все вигадала, адже витрачаю годину перед виходом. Але якщо кваліфікація в нас зранку о 10-й годині, то ти повинен прибути десь о 7-8-й, тому що ще є коло рум перед змаганнями. Туди за годину до змагань ти заходиш, а перед цим ще розминку зроби. Я, така, думаю: "Ще поспала би, але треба вставати". У мене є фішка: я малюю стрілки в кольорах прапору нашої країни. Тобто я не можу вже не малювати", — сказала спортсменка.

Ярослава Магучіх / Фото: Associated Press

"Раніше я робила просто стрілки жовті або сині, а коли почалася війна, то хотіла якось ще більше позначити українську символіку, виступаючи на комерційних змаганнях, адже там ми не в формі збірної. Думала, як привернути увагу більше до України, щоб всі бачили що я з України – і я придумала ось цей мейкап, в наших кольорах", — розповідала українська легкоатлетка у інтерв'ю.

Ярослава Магучіх / Фото: Associated Press

Щиро вітаємо Ярославу з перемогою!

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