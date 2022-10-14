"Наші героїні і герої": перша леді Олена Зеленська привітала українських захисників і захисниць

14 жовтня християнське свято Покрови Пресвятої Богородиці, а українці святкують День захисників і захисниць України, яке було започатковано 14 жовтня 2014 року. Перша леді Олена Зеленська привітала захисників та захисниць зі святом.

"Жінка в однострої. Можна не знати її особисто, але не можна відвести очей. Бо за цим одностроєм - найважливіший в житті вибір. Можливо, вона носить форму с 2014 - або ж вдягнула після повномасштабного російського вторгнення. Вона може бути професійною військовою, а може - вчителькою, яка стала на захист найдорожчого.

Після найгарячіших битв вона пише родині і близьким, що все добре і скоро вони будуть разом.

Вона командує артилерією чи керує дроном. Або ж працює, щоб ця артилерія та дрони, їжа та ліки були в нашого війська вчасно.

Вона боєць в усьому, за що береться. Вона боронить, бо любить.

Це надзвичайно важливо, що від минулого року сьогоднішній день присвячений і захистникам, і захистницям, і ми можемо відзначити жіночу роль у порятунку країни. Понад 41 тисяча їх зараз - військові, з котрих понад 8 тисяч- офіцерки. Ще 18 тисяч - ті, хто працює в системі армії, щоб армія працювала.

Дякуємо вам, захисниці!

І уклін усім захисникам!", - написала пані Зеленська у своєму телеграм-каналі. А в Instagram додала світлини захисників і захисниць України.

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"Наші героїні і герої, ви дуже потрібні нам і вашим родинам живими і неушкодженими. Обіймаємо кожну та кожного - за кожен наш день життя ", - додала в підпису пешла леді.

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