Наші в Каннах: ефектні виходи українок, які сяяли на червоній доріжці

Наші в Каннах: ефектні виходи українок, які сяяли на червоній доріжці

Каннський кінофестиваль цього року запам'ятався не лише безпрецедентними заходами безпеки, протестами, а й неймовірною кількістю модних виходів на підтримку України.

На доріжці Канського кінофестивалю сяяли українська топмодель Аліна Байкова, яка живе в Нью-Йорку, блогерка-мільйонниця Саша Рей, продюсерка Женя Гордієнко, Mrs. Ukraine International Тетяна Рівна.

Не обминула такої події і голлівудська зірка українського походження Міла Йовович. 26 травня акторка відвідала головний бал Канського кінофестивалю – благодійний вечір amfAR, який відбувся у готелі Hotel du Cap-Eden-Roc. А на доріжці з'явилася у розкішній зефірній сукні у дрібну сіточку блакитного кольору від українського бренду Lever Couture.

Міла Йовович / Фото: Associated Press

"В Україні зараз моя сім'я, мої друзі. З початку війни я всіляко привертала увагу до цієї теми, користуючись своїм авторитетом та популярністю. Таким чином, вдалося допомогти багатьом українським фондам та рухам проти війни... Отримавши запрошення відвідати Канський кінофестиваль, я розцінила це як ще одну можливість заявити світові про Україну", — каже Саша Рей.

Свій вихід Саша планувала заздалегідь, він мав кричати: "Україно!".

Саша Рей / Фото: Getty Images

Зшита українським брендом Milla спеціально для фестивалю у кольорах українського прапора сукня стала магнітом для репортерів та папараці.

Саша Рей / Фото: Getty Images

Українська модель Аліна Байкова давно живе в США, але й до та під час війни знаменитість активно допомагає Україні та робить усе, щоб у світовій спільноті про нашу країну говорили якнайчастіше. Аліна відвідала Каннський кінофестиваль у рожевій мінісукні з пишним шлейфом від ліванського бренду AZZI & OSTA, взявши до рук мініатюрний прапор України, який з'явився у всіх міжнародних модних хроніках.

Аліна Байкова / Фото: Getty Images

Підтримати Україну у Франції також змогли Mrs. Ukraine International Тетяна Рівна, у якої, щоправда, на вході на доріжку вилучили великий прапор України, і продюсерка Євгенія Гордієнко у синій сукні Gaby Charbachy та з жовтою сумочкою Jacquemus.

Євгенія Гордієнко / Фото: Getty Images

Читайте також: