"Нашу дитину викидали з садочка": учасниця шоу "Моя суперродина" шокувала зізнанням про сина з аутизмом

Власниця лавандових угідь Соколовська-Лапа Неля спочатку вразила конкуренток королівським будинком та ідеальними стосунками з чоловіком, а потім зізналася про випробування, яке затьмарило її казкове життя. В один рік і 7 місяців у її первістка діагностували аутизм.

Учасники нового сезону шоу "Моя суперродина"

"Ми виховуємо особливу дитину. У нас малий аутист. Це почало проявлятися у 1,5 року. Він розвивався як звичайна дитина, все було добре. Сів у 6 місяців, агукав, пішов у майже 10 місяців, казав "тато", "мама". У рік і 7 місяців я вирішила спробувати віддати його у садочок. Удома ми деяких нюансів не помічали, а в садочку помітили, що він не контактує з дітьми. Він перестав дивитися в очі, перестав відгукуватися на своє ім’я, перестав говорити, перестав їсти ложкою, став ходити на носочках. Це було дуже важко, звичайно", – згадала учасниця шоу "Моя суперродина".

Неля довгий час не могла прийняти хворобу сина. Вона проплакала два тижні, нічого не їла й навіть не виходила з дому.

"Було дуже тяжко, коли хотіла віддати дитину в садочок, а всі казали, що моя дитина не така. Його на другий день викидали з садочка. У цей момент мені не хотілося жити", – зі сльозами зізналася Неля.

Учасники нового сезону шоу "Моя суперродина"

Щоб бодай якось пережити такий удар долі, жінка звернулася до психолога. Це допомогло їй опанувати себе та спрямувати всі сили на лікування Арія. Позаду у хлопчика безліч терапій і занять зі спеціалістами, які, на щастя, дали свої плоди.

"Я всюди його возила. І ми досі ходимо по всіх корекційних центрах, до логопеда, на іпотерапію. Але, Слава Богу, є дуже хороший результат. З часом його можна витягнути з цього стану. Малий почав трохи говорити, у нього проскакують слова. Кожна буква, кожне слово для нас це таке щастя", – поділилася власниця лавандових угідь.

Учасники нового сезону шоу "Моя суперродина"

Зараз 4-річний син Нелі знову дивиться в очі, знову відгукується на своє ім’я. Арій почав їсти ложкою, вдягатися і взуватися самостійно. Неля з чоловіком безмежно радіють кожному його маленькому успіху.

Уже наступного тижня за звання суперродини на телеканалі ТЕТ змагатимуться чотири інші неповторні українські сім’ї – відома київська відьма Марія Тиха, мама-одиначка з трьома дітьми від чоловіків-іноземців, екологічна родина, яка дбає про планету, та фатальна жінка Вікторія, якій у всьому догоджає чоловік. Не пропустіть прем’єру нового сезону суперреаліті "Моя суперродина" з понеділка по четвер о 17:00 на ТЕТ.

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