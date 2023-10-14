"Нашу дитину викидали з садочка": учасниця шоу "Моя суперродина" шокувала зізнанням про сина з аутизмом

Учасниця нового сезону шоу "Моя суперродина" на телеканалі ТЕТ розчулила глядачів сповіддю про 4-річного сина Арія.
Власниця лавандових угідь Соколовська-Лапа Неля спочатку вразила конкуренток королівським будинком та ідеальними стосунками з чоловіком, а потім зізналася про випробування, яке затьмарило її казкове життя. В один рік і 7 місяців у її первістка діагностували аутизм.
"Ми виховуємо особливу дитину. У нас малий аутист. Це почало проявлятися у 1,5 року. Він розвивався як звичайна дитина, все було добре. Сів у 6 місяців, агукав, пішов у майже 10 місяців, казав "тато", "мама". У рік і 7 місяців я вирішила спробувати віддати його у садочок. Удома ми деяких нюансів не помічали, а в садочку помітили, що він не контактує з дітьми. Він перестав дивитися в очі, перестав відгукуватися на своє ім’я, перестав говорити, перестав їсти ложкою, став ходити на носочках. Це було дуже важко, звичайно", – згадала учасниця шоу "Моя суперродина".
Неля довгий час не могла прийняти хворобу сина. Вона проплакала два тижні, нічого не їла й навіть не виходила з дому.
"Було дуже тяжко, коли хотіла віддати дитину в садочок, а всі казали, що моя дитина не така. Його на другий день викидали з садочка. У цей момент мені не хотілося жити", – зі сльозами зізналася Неля.
Щоб бодай якось пережити такий удар долі, жінка звернулася до психолога. Це допомогло їй опанувати себе та спрямувати всі сили на лікування Арія. Позаду у хлопчика безліч терапій і занять зі спеціалістами, які, на щастя, дали свої плоди.
"Я всюди його возила. І ми досі ходимо по всіх корекційних центрах, до логопеда, на іпотерапію. Але, Слава Богу, є дуже хороший результат. З часом його можна витягнути з цього стану. Малий почав трохи говорити, у нього проскакують слова. Кожна буква, кожне слово для нас це таке щастя", – поділилася власниця лавандових угідь.
Зараз 4-річний син Нелі знову дивиться в очі, знову відгукується на своє ім’я. Арій почав їсти ложкою, вдягатися і взуватися самостійно. Неля з чоловіком безмежно радіють кожному його маленькому успіху.
Уже наступного тижня за звання суперродини на телеканалі ТЕТ змагатимуться чотири інші неповторні українські сім’ї – відома київська відьма Марія Тиха, мама-одиначка з трьома дітьми від чоловіків-іноземців, екологічна родина, яка дбає про планету, та фатальна жінка Вікторія, якій у всьому догоджає чоловік. Не пропустіть прем’єру нового сезону суперреаліті "Моя суперродина" з понеділка по четвер о 17:00 на ТЕТ.
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