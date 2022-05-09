Наслідки стресу для організму та його профілактика: поради психологині

Наслідки стресу для організму та його профілактика: поради психологині

Стрес – це захисна реакція нашого організму на зовнішні подразники. Під час війни кожен з нас відчуває стрес.

Стрес впливає на емоції, настрій та поведінку. Проте, не слід забувати, що він може серйозно впливати і на людський організм. Психологиня Галина Волошина та телеграм-канал "Психологічна підтримка" розповідають на що саме впливає стрес та, що з цим робити.

Центральна нервова й ендокринна системи

Під впливом хронічного стресу ЦНС стає вразливою, що може призвести до змін у поведінці, стати причиною переїдання, недоїдання, зловживання алкоголем, наркотиками або до соціальної абстиненції.

Респіраторна та серцево-судинна системи

При стресі у людини може прискорюватись дихання, а це може завдавати певні труднощі, якщо особа має такі проблеми, як астма чи емфізема. Серце у стані стресу також працює швидше. Судини стискаються і спрямовують більше кисню у м’язи задля забезпечення сили для термінової реакції. Це сприяє підвищенню кров’яного тиску. А постійна гіпертонія своєю чергою посилює ризик інсульту й серцевого нападу.



М’язова система

При хронічному стресі м’язи можуть перебувати в постійній напрузі, а це призводить до больових відчуттів по всьому тілу.

Травна система

Стрес, зокрема хронічний, впливає на те, як їжа транспортується травною системою. Залежно від особливостей організму наслідками бувають діарея, закрепи, нудота, блювота і болі в животі.



Імунна система

Гормони стресу роблять імунну систему вразливішою до вірусних захворювань, а це може збільшувати час, необхідний організму для відновлення після хвороби або травми.

Репродуктивна система

Від регулярного емоційного виснаження під впливом стресу у чоловіків може зменшуватись рівень тестостерону (в окремих випадках може навіть призвести до імпотенції); у жінок може бути нерегулярна менструація та посилитись больові відчуття.

Щоб не довести свій організм до такого, необхідно завчасно здійснювати профілактику стресових станів, а вона включає у себе наступні пункти:

фізичні навантаження (можна і легеньку зарядку вранці);

спілкування з друзями та рідними;

малювання або будь-яка інша діяльність, що приносить задоволення (може бути і просте прослуховування улюбленої музики);

плануйте свій день та дотримуйтесь своїх звичайних рутинних справ;

намагайтесь нормалізувати свій сон.

Такі не складні руттині справи можуть покращити ваше самопочуття.

Читайте також: