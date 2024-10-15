Бере приклад з Кейт: шанувальники звернули увагу на одну деталь в образі Меган Маркл

Нещодавно герцогиня Сассекська відвідала організацію Girls Inc. у Санта-Барбарі, поки принц Гаррі був у від'їзді по особистих справах.
Меган провела день із дівчатами, допомагаючи їм із новою програмою цифрового добробуту під назвою Social Media U. Мета цього заходу – захистити дівчаток в Інтернеті та переконатися, що вони знають, як безпечно користуватися соціальними мережами.
Пильні шанувальники звернули увагу, що під час цього виходу на пальці герцогині Сассекської була відсутня її заручальна каблучка, подарована принцом Гаррі.
На заході Меган з'явилася в елегантному повсякденному образі: білі штани та заправлена в них сорочка кольору деніму. Докладніше про образ герцогині ми розповідали раніше.
Відсутність каблучки на пальці Меган — справа звична, вона періодично не одягає її на публічні заходи, але причини цього невідомі. У пресі навіть обговорюють, що герцогиня копіює принцесу Уельську, яка віднедавна почала носити іншу каблучку, замість заручальної із великим сапфіром.
Читайте також:
- Подарунок від Гаррі: Меган Маркл носить схожу каблучку, як у принцеси Кейт, але в рази дорожче
- Бере приклад з принцеси Кейт: Меган Маркл двічі одягла одну й ту саму сукню на світські тусовки
- Дивне прохання принца Вільяма до королеви Єлизавети II напередодні весілля Гаррі та Меган: про що воно було