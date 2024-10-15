Бере приклад з Кейт: шанувальники звернули увагу на одну деталь в образі Меган Маркл

Нещодавно герцогиня Сассекська відвідала організацію Girls Inc. у Санта-Барбарі, поки принц Гаррі був у від'їзді по особистих справах.

Меган провела день із дівчатами, допомагаючи їм із новою програмою цифрового добробуту під назвою Social Media U. Мета цього заходу – захистити дівчаток в Інтернеті та переконатися, що вони знають, як безпечно користуватися соціальними мережами.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Пильні шанувальники звернули увагу, що під час цього виходу на пальці герцогині Сассекської була відсутня її заручальна каблучка, подарована принцом Гаррі.

На заході Меган з'явилася в елегантному повсякденному образі: білі штани та заправлена в них сорочка кольору деніму. Докладніше про образ герцогині ми розповідали раніше.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Відсутність каблучки на пальці Меган — справа звична, вона періодично не одягає її на публічні заходи, але причини цього невідомі. У пресі навіть обговорюють, що герцогиня копіює принцесу Уельську, яка віднедавна почала носити іншу каблучку, замість заручальної із великим сапфіром.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

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