Наслідує Єлизавету II: королева Камілла в бежевому луку та з новою сумкою приїхала на стадіон

Король Чарльз та королева Камілла відвідали футбольний клуб Wrexham Association у Рексгемі, Північний Уельс. Вони приїхали, щоб дізнатися більше про реконструкцію футбольного клубу, який Раян Рейнольдс та Роб МакЕлгенні придбали 2021 року.

Команда Рексгем була заснована 1864 року і досі відома як найстаріший футбольний клуб в Уельсі та третя за віком професійна команда у світі. Рексгем також вигравав чемпіонат світу в Уельсі рекордні 23 рази, а Racecourse Ground є найстарішим міжнародним стадіоном у світі, на якому досі проводяться міжнародні ігри, повідомляє People.

Раян Рейнольдс, королева Камілла, король Чарльз III та Роб МакЕлгенні / Фото: Associated Press

Під час свого візиту король Чарльз та королева Камілла зустрілися з першою, жіночою та молодіжною командами, що базуються в Рексгемі, та іншими співробітниками, включно з тренерами, медиками, адміністраторами. Королівське подружжя хотіло дізнатися більше про поточний розвиток клубу.

Королева Камілла сьогодні одягла пальто верблюжого кольору, капелюх із хутряним оздобленням та бежеві чоботи із замші на підборах. Ми все частіше бачимо, як Камілла намагається демонструвати на публіці вбрання в однотонній гамі кольорів, як це робила королева Єлизавета II.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

В руках її Величності була сумка зі шкіри крокодила на короткій ручці, яка чудово доповнювала образ, а також чорні шкіряні рукавички. Укладання та макіяж Камілли були традиційними, а у вухах виблискували перлинні сережки.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III був у пальті, адже погода в Уельсі прохолодна.

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