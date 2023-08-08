Насолоджувались відпочинком: Вікторія та Девід Бекхеми покаталися на яхті

Вікторія та Девід Бекхеми вирушили трохи відпочити, а дизайнерка поділилася знімками у своєму блогу в Instagram.

Девід одягнений у бордові плавки-шорти та чорну безйболку, він зображений на яхті в обіймах з дружиною Вікторією, одягненою у чорну мінісукню.

"Найідеальніші кілька днів у Мускоці з прекрасними друзями", — написала Вікторія та відмітила тегами друзів.

Також на фото Девід зображений з дочкою Гарпер, одягненою в салатовий купальник, а Вікі показала, як катається на водних лижах.

(гортайте фото праворуч)

"І так, це я і водні лижі", — пожартувала Вікторія.

Нагадаємо, зараз Вікторія та Девід стали частіше з'являтися на футбольних матчах команди "Інтер Маямі", співвласником якої є Бекхем. Особливо інтерес пари зріс до клубу після того, як до нього приєднався Ліонель Мессі.

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