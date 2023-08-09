Насолоджуються відпусткою: Вікторія Бекхем показала нові кадри з відпочинку у Канаді

Вікторія Бекхем відпочиває з родиною в Канаді та продовжує публікувати фотографії зі своєї літньої відпустки.

Відпочиває зіркова родина на озері Мускока, яке розташоване у провінції Онтаріо. На нових знімках, опублікованих у блогу, Вікі позувала разом зі своєю 12-річною дочкою Гарпер, а також за вечерею у компанії чоловіка Девіда та поділилася фото з подругами.

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"Сім'я та друзі в Мускоку! Цілую, щасливого літа від усіх нас!! Х @davidbeckham #harperseven", — підписала кадри дизайнерка.

Також Вікторія показала, як усі члени її родини каталися на дошках чи водних лижах. Схоже, відпустка проходить дуже весело.

А днем раніше Вікторія показувала фото, як каталася на водних лижах і позувала на катері обійнявшись із чоловіком Девідом. Чому зіркове сімейство обрало для літньої відпустки саме Канаду, не повідомляється.

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