Насолоджуються відпусткою: Вікторія Бекхем показала нові кадри з відпочинку у Канаді

Вікторія Бекхем відпочиває з родиною в Канаді та продовжує публікувати фотографії зі своєї літньої відпустки.
Відпочиває зіркова родина на озері Мускока, яке розташоване у провінції Онтаріо. На нових знімках, опублікованих у блогу, Вікі позувала разом зі своєю 12-річною дочкою Гарпер, а також за вечерею у компанії чоловіка Девіда та поділилася фото з подругами.
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"Сім'я та друзі в Мускоку! Цілую, щасливого літа від усіх нас!! Х @davidbeckham #harperseven", — підписала кадри дизайнерка.
Також Вікторія показала, як усі члени її родини каталися на дошках чи водних лижах. Схоже, відпустка проходить дуже весело.
А днем раніше Вікторія показувала фото, як каталася на водних лижах і позувала на катері обійнявшись із чоловіком Девідом. Чому зіркове сімейство обрало для літньої відпустки саме Канаду, не повідомляється.
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