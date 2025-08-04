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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

Насолоджуються відпочинком у Греції: сестри Спенсер поділилися барвистими світлинами

Сестри Амелія та Еліза Спенсери зараз разом зі своїми чоловіками перебувають на Санторіні, в Греції на відпочинку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Амелія та Еліза Спенсери

Амелія та Еліза Спенсери / © Instagram леді Амелії Спенсер

Амелія приєдналася з чоловіком Грегом Маллетом до сестри леді Елізи та її нареченого Ченнінга Міллерда на Санторіні, де знаменита четвірка проводить свою літню відпустку. Дуже гарними кадрами 33-річна аристократка поділилася у своєму блогу в Instagram.

Амелія Спенсер із чоловіком Грегом Маллетом / © Instagram леді Амелії Спенсер

Амелія Спенсер із чоловіком Грегом Маллетом / © Instagram леді Амелії Спенсер

«Вирушаємо в плавання на Санторіні @sunsetoiasailing ☀️⚓️🩵 святкуємо заручини наших улюблених двох», — підписала кадри модель.

Амелія Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Амелія Спенсер / © Instagram леді Амелії Спенсер

Її сестра-близнючка леді Еліза, яка 31 липня оголосила про свої заручини з Ченнінгом Міллердом, також опублікувала кілька фотографій з цієї подорожі, написавши: «Санторіні, ти завжди посідатимеш особливе місце в нашому ♥️ xxx».

Амелія Спенсер із чоловіком Грегом Маллетом / © Instagram леді Амелії Спенсер

Амелія Спенсер із чоловіком Грегом Маллетом / © Instagram леді Амелії Спенсер

Раніше, нагадаємо, ми детальніше розповідали, хто такий Ченнінг — її коханий, з яким дочка графа Чарльза Спенсера перебувала у стосунках дев’ять років, перш ніж погодитись вийти за нього заміж.

Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд / © Instagram.com/elizavspencer

Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд показали фото з відпочинку на Санторіні / © Instagram.com/elizavspencer

Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд показали фото з відпочинку на Санторіні / © Instagram.com/elizavspencer

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