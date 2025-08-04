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Насолоджуються відпочинком у Греції: сестри Спенсер поділилися барвистими світлинами
Сестри Амелія та Еліза Спенсери зараз разом зі своїми чоловіками перебувають на Санторіні, в Греції на відпочинку.
Амелія приєдналася з чоловіком Грегом Маллетом до сестри леді Елізи та її нареченого Ченнінга Міллерда на Санторіні, де знаменита четвірка проводить свою літню відпустку. Дуже гарними кадрами 33-річна аристократка поділилася у своєму блогу в Instagram.
«Вирушаємо в плавання на Санторіні @sunsetoiasailing ☀️⚓️ святкуємо заручини наших улюблених двох», — підписала кадри модель.
Її сестра-близнючка леді Еліза, яка 31 липня оголосила про свої заручини з Ченнінгом Міллердом, також опублікувала кілька фотографій з цієї подорожі, написавши: «Санторіні, ти завжди посідатимеш особливе місце в нашому ♥️ xxx».
Раніше, нагадаємо, ми детальніше розповідали, хто такий Ченнінг — її коханий, з яким дочка графа Чарльза Спенсера перебувала у стосунках дев’ять років, перш ніж погодитись вийти за нього заміж.