Насолоджується відпусткою: принцеса Марія-Олімпія позувала на яхті у чорному бікіні

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

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У своєму Instagram дівчина опублікувала кілька фотографій, показавши, як ніжиться на сонці на яхті. 30-річна Марія-Олімпія позувала лежачи у чорному бікіні та у чорних сонцезахисних окулярах. Її мокре волосся було розпущене і зачесане назад, дівчина дивилася просто в камеру.

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

На іншому знімку принцеса позувала в рожевій сукні міді в білизняному стилі на бретельках і сонцезахисних окулярах на тлі моря і скель.

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Принцеса Марія-Олімпія з подругами / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Літню відпустку грецька принцеса проводить з друзями, насолоджуючись кожною миттю і ніжиться під теплим сонцем і морським бризом.

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Принцеса Марія-Олімпія з подругою / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

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