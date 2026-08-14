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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

Насолоджується відпусткою: принцеса Марія-Олімпія позувала на яхті у чорному бікіні

Грецька принцеса Марія-Олімпія – єдина дочка принцеси Марі-Шанталь та принца Павлоса грецьких, поділилася фотографіями з відпочинку.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Марія-Олімпія

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

У своєму Instagram дівчина опублікувала кілька фотографій, показавши, як ніжиться на сонці на яхті. 30-річна Марія-Олімпія позувала лежачи у чорному бікіні та у чорних сонцезахисних окулярах. Її мокре волосся було розпущене і зачесане назад, дівчина дивилася просто в камеру.

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Принцеса Марія-Олімпія / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

На іншому знімку принцеса позувала в рожевій сукні міді в білизняному стилі на бретельках і сонцезахисних окулярах на тлі моря і скель.

Принцеса Марія-Олімпія з подругами / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Принцеса Марія-Олімпія з подругами / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Літню відпустку грецька принцеса проводить з друзями, насолоджуючись кожною миттю і ніжиться під теплим сонцем і морським бризом.

Принцеса Марія-Олімпія з подругою / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

Принцеса Марія-Олімпія з подругою / © Інстаграм принцеси Марії-Олімпії

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