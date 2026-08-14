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Насолоджується відпусткою: принцеса Марія-Олімпія позувала на яхті у чорному бікіні
Грецька принцеса Марія-Олімпія – єдина дочка принцеси Марі-Шанталь та принца Павлоса грецьких, поділилася фотографіями з відпочинку.
У своєму Instagram дівчина опублікувала кілька фотографій, показавши, як ніжиться на сонці на яхті. 30-річна Марія-Олімпія позувала лежачи у чорному бікіні та у чорних сонцезахисних окулярах. Її мокре волосся було розпущене і зачесане назад, дівчина дивилася просто в камеру.
На іншому знімку принцеса позувала в рожевій сукні міді в білизняному стилі на бретельках і сонцезахисних окулярах на тлі моря і скель.
Літню відпустку грецька принцеса проводить з друзями, насолоджуючись кожною миттю і ніжиться під теплим сонцем і морським бризом.