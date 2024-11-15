Настав час для штанних костюмів: королева Максима продемонструвала новий образ

Королева Максима вчора побувала з візитом у Хофддорпі.

Максима зустрілася з державним секретарем у справах молоді, профілактики та спорту Вінсентом Карремансом і разом вони позували для селфі з впливовими особами під час зустрічі MIND Us, присвяченої покращенню онлайн-середовища для молоді.

На зустріч королева приїхала в помаранчевому штанному костюмі з поясом на талії, який бездоганно сидів на фігурі королеви і у взутті на підборах.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева доповнила свій образ великими сережками-кільцями та брошкою на жакеті, одягла діамантовий браслет і зробила макіяж у натуральних відтінках, а волосся зібрала у низький пучок.

В Instagram нідерландської королівської родини опублікували більше фото та відео із заходу.

Днем раніше королева відвідала відкриття Залу скульптур Дон Кіхота, нового саду скульптур Музею Стеделейк, в Амстердамі, де сяяла у вечірній сукні.

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