Настають зміни: король Чарльз III замишляє великі переставляння в королівській сім'ї

Після похорону королеви Єлизавети II новоспечений король Чарльз III, кажуть, замишляє деякі переставляння в королівській родині зі зміною ролей принців Гаррі та Ендрю.

Повідомляється, що король Чарльз планує внести зміни до закону, щоб заборонити членам королівської родини, що не працюють на корону, бути державними радниками. Йдеться про принца Гаррі, принцесу Беатріс та її батька принца Ендрю.

Принцеси Беатріс та Євгенія Йоркські / Фото: Getty Images

Закон про регентство 1937 року говорить, що дружина монарха і четверо дорослих, які у черзі престол, можуть виступати у ролі державних радників. Радники можуть замінити монарха у разі нездужання, пише Mirror.

В останні роки правління королеви Єлизавети II ці ролі виконували принц Уельський, герцог Кембриджський, герцог Сассекський та герцог Йоркський, а також герцог Единбурзький перед своєю смертю.

Принц Едвард (брат короля), король Чарльз III та принц Вільям (син короля) / Фото: Associated Press

Сходження на трон короля Чарльза III означає, що королева-консорт Камілла як дружина короля і принцеса Беатріс як наступний дорослий у черзі на престол мають право стати державними радниками.

Вважається, що король прагне зробити відповідні кроки, щоб якнайшвидше змінити закон, а його дружина королева-консорт Камілла, брат принц Едвард і дружина брата Софі, а також сестра принцеса Анна та спадковий принц Вільям могли обіймати ці посади державних радників, що було логічно, оскільки всі вони продовжують працювати на корону.

Принц Ендрю та Софі, графиня Вессекська / Фото: Associated Press

Також може бути проведена ширша реформа, яка спробує чітко визначити становище членів королівської сім'ї, які працюють і не працюють. Якщо нові вимоги не будуть зосереджені винятково на лінії спадкування, можливо, принцеса Уельська, Кетрін може бути включена до цього списку.

Королева-консорт Камілла, принцеса Уельська Кейт з дітьми, графиня Софі Вессекська та Меган, герцогиня Сасекська / Фото: Getty Images

Державних радників викликають рідко, хоча останніми роками вони іноді були потрібні. Наприклад, принц Чарльз та принц Вільям були присутні на державному відкритті парламенту у травні 2022 року, оскільки вони заміняли королеву Єлизавету II, якій нездужалося.

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