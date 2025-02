Настають зміни: Меган Маркл оголосила важливу новину і показала фото дочки принцеси Лілібет

Меган Маркл представила нову назву свого бренду, раніше відомого як American Riviera Orchard.

За кілька днів до виходу її серіалу Netflix "З любов'ю, Меган", прем'єра якого запланована на 4 березня, герцогиня представила перейменовану назву свого бренду способу життя, який отримав назву As Ever.

Меган Маркл з дочкою Лілі: фото із сайту Маган As Ever

Поряд з оголошенням Меган також представила новий веб-сайт As Ever, на якому розміщена зворушлива нова фотографія її трирічної дочки, принцеси Лілібет.

У відеоролику в Instagram Меган розповіла детальныше про новий бренд.

"Кіт виліз із мішка", — каже Меган з усмішкою, одягнена в білу сорочку на ґудзиках та джинси. "Я в шоці, що ми так довго тримали це в секреті. Через два тижні виходить моє шоу, якого я так чекаю. А також мій бізнес, який, як мені здається, викликав великий інтерес. Минулого року я подумала: "Американська Рів'єра, звучить як чудова назва". Це мій район; це прізвисько Санта-Барбари, але воно обмежувало мене речами, які були зроблені та вирощені лише в цій місцевості", - продовжує вона.

Потім з'явився Netflix, не просто як мій партнер по шоу, а й як мій партнер у моєму бізнесі. Тому я подумала про це і чекала на момент, щоб поділитися назвою, яку я забронювала 2022 року, і ось цей момент настав, і він називається As Ever", — розповідає Меган.

Далі вона описує, як її нова компанія є продовженням її колишнього блогу про стиль життя The Tig.

"As Ever по суті означає "як завжди", і якщо ви стежите за мною від 2014 року по The Tig (попередній блог Меган), ви знаєте, що я завжди любила готувати, майструвати та займатися садівництвом — ось чим я займаюся", — каже вона. "І я не могла ділитися цим з вами так само, як раніше, останні кілька років, але тепер можу, тому, оскільки все починає просочуватися, я хотіла, щоб ви почули це від мене в першу чергу".

"Звичайно, будуть і фруктові консерви; я думаю, що на даний момент усім ясно, що джем — це моє варення. Але є ще так багато продуктів, які я просто обожнюю, і тепер настав час поділитися ними з вами. Так що я просто не можу дочекатися, коли ви це побачите. Дякую, друзіі!" — сказала Меган.

Меган Маркл із чоловіком Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, герцогиня зараз активніше веде свій Instagram і нещодавно показувала, як готувала разом із дітьми.

