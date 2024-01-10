Настають зміни: названо правило, якого не доведеться дотримуватись новій королеві Данії Мері

Кронпринцесі Мері залишилося лише кілька днів до того, щоб стати новою королевою-консортом Данії. Вступ на престол її чоловіка та майбутнього короля, спадкового принца Фредеріка призведе до низки змін у данському королівському домі.

Більше того, члени королівської родини в Данії та за кордоном повинні враховувати королівський протокол і прийняти його відповідно до нового рейтингу, пише express. Серед ключових правил, пов'язаних з протоколом, — як вітати членів королівських сімей відповідно до їхніх титулів.

Кронпринцеса Мері та королева Максима / Фото: Getty Images

Принцеса Мері, яка народилася в Австралії, стала відома в усьому світі своїми глибокими та красивими реверансами, які ми згадували днями. Однак після того, як вона стане королевою, їй більше не доведеться робити реверанс перед іншими членами данської королівської родини, оскільки вони мають нижчий ранг, ніж вона.

І хоча Мері так само може робити реверанс перед іншими королевами і королями, але це вже не буде обов'язковою вимогою.

А ось серед членів королівської родини по всьому світу, яким доведеться робити реверанс перед королевою Мері – Кейт, принцеса Уельська. І це правило буде поширюватися доти, поки Кетрін не стане новою королевою-консортом Великої Британії, а її чоловік Вільям не стане новим королем.

Принцеса Уельська та королева Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що короля Чарльза ІІІ закликають відмовитися від трону після зречення королеви Данії на користь молодих членів сім'ї.

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