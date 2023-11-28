Настрій — червоний: королева Матильда у стильному штанному костюмі приїхала до редакції газети

У повітрі вже трохи витає дух майбутнього Різдва. І члени королівських сімей дедалі частіше обирають червоне вбрання для своїх виходів.

Так зробила бельгійська королева Матильда, коли разом із чоловіком королем Філіпом приїхала до редакції газети Le Soir у Брюсселі.

На королівській особі був ідеальний жакет і штани зі стрілками трохи розкльошені. Образ доповнювала нюдова сумка та золоті сережки-пелюстки у вухах. Зачіска королеви Матильди була класичною, а макіяж у натуральних відтінках. Також на пальці у Матильди виблискувала її заручальна каблучка з великим сапфіром і кілька золотих браслетів на зап'ясті.

Королева Матильда та король Філіп / Фото: Getty Images

А нещодавно в червоному штанному костюмі та пудрових туфлях іспанська королева Летиція сходила до музею.

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