Наступники короля Чарльза III: перша четвірка у списку претендентів на трон

Нещодавно всіх стривожив діагноз короля Чарльза III, який публічно оголосив, що хворий на рак. І хоча прогнози на одужання монарха роблять хороші, у західних ЗМІ вже обговорюють, який вигляд матиме лінія спадкоємності короля у разі його зречення чи смерті.

Король Чарльз III дуже ймовірно ніколи не зречеться трону просто так, як це зробила, наприклад, данська королева Маргрете II. Але ми все ж таки розглянемо, як зараз виглядає черга на британський престол.

На першому місці старший син короля – принц Уельський Вільям

Принц Вільям / Фото: Associated Press

41-річний Вільям зараз і так перевантажений королівськими обов'язками. А його дружина принцеса Кетрін перебуває на лікарняному після операції на черевній порожнині та повернеться до роботи не раніше Великодня. Сходження на трон у плани Вільяма зараз точно не входить. Зараз роль Вільяма як спадкоємця престолу полягає в тому, щоб підтримувати короля в його королівських зобов'язаннях або замінювати його на заходах у разі такої необхідності.

На другому місці син Вільяма – принц Джордж

Принц Джордж із батьком Вільямом / Фото: Associated Press

10-річний онук короля Чарльза точно не повинен думати про трон. Принц Джордж народився 22 липня 2013 року у лікарні Святої Марії у Лондоні. Ще до народження принца газета The Washington Post назвала його "найвідомішим у світі малюком".

Названий на честь батька та діда королеви Єлизавети II, принц Джордж вже зараз часто з'являється на заходах зі своїми батьками Вільямом та Кейт. Вони виховують його готуючи до того, що якось він стане королем, при цьому зберігаючи для сина нормальне дитинство.

На третьому місці дочка Вільяма – принцеса Шарлотта

Принцеса Шарлотта з братом принцом Джорджем / Фото: Associated Press

Перша та старша онука Чарльза народилася 2 травня 2015 року в тій самій лікарні, що і її батько та брат. Вона така ж далека від трону, як і молодша сестра самого короля – принцеса Анна. Але батьки сподіваються, що Шарлотта стане такою ж надійною опорою та підтримкою для Джорджа, як і Анна для Чарльза. Зараз дівчинці 8 років і вся її увага зосереджена на навчанні та заняттях спортом.

На четвертому місці молодший син короля – принц Гаррі

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Так-так, 39-річний герцог Сассекський, навіть переїхавши до США і відмовившись від виконання королівських обов'язків 2020 року, формально все одно є претендентом на трон. Малоймовірно, що Гаррі колись на нього зійде, але якщо його батько, наприклад, не зможе виконувати свої конституційні обов'язки, Гаррі може виконувати деяку роботу, оскільки є державним радником монарха. Принцеса Анна та принц Едвард також можуть замінити свого брата короля Чарльза III за потреби. Такий законопроєкт був представлений у британському парламенті і прискорено розглянутий обома палатами невдовзі після того, як Чарльз став монархом, щоб уникнути потенційної "незручної конституційної проблеми" за участю принца Ендрю та принца Гаррі.

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