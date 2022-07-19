Наступного разу приїде зі своїм: Путіну не поставили величезний стіл на зустрічі в Ірані

На те, що у незмінного російського президента Володимира Путіна манія величі, окрім того, що він порівнює себе з Петром І, вказують речі, якими він оточує себе: неймовірно дорогий одяг за десятки тисяч доларів, швейцарські годинники і броньовані автомобілі. Але ні що з цих речей, не має більш безглуздого вигляду, ніж його улюблений предмет меблів — величезні столи, за які він садить підлеглих і світових лідерів.

У колекції столів Путіна є величезний 6-метровий стіл із позолотою, створений італійським підприємцем Ренато Полонья ще 25 років тому.

Стіл Путіна / Фото: Associated Press

А також у Путіна є ще один улюблений стіл, зроблений із коричневого дерева і, судячи з фото, він ще довший.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Однак 19 липня російський президент явно вийшов із зони свого комфорту, коли вирушив до Тегерана, щоб зустрітися з президентами Ірану та Туреччини, адже там його любов до столів не врахували і посадили просто на стілець. Після всіх знімків російського диктатора за величезними столами ці офіційні фото з лідером Ірану Алі Хаменеї дуже смішні.

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Володимир Путін / Фото: Associated Press

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