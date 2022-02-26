Настя Каменських звернулася до росіян: "У нас не було і немає у країні українських фашистів, про яких ведеться пропаганда!"

Настя Каменських звернулася до росіян: "У нас не було і немає у країні українських фашистів, про яких ведеться пропаганда!"

Дружина Потапа – співачка Настя Каменських – також звернулася до росіян.

Артистка опублікувала у блогу кадри того, який зараз вигляд має Київ та інші міста України. Показала, як люди перебувають у сховищах та ховаються, намагаючись зберегти собі життя.

"Звертаюся до росіян, які підтримують поточну політику Росії! Такий вигляд зараз має Україна, Київ та багато інших міст, людей, дітей, будинків України! Відео зі звуком, дуже страшним звуком.

У нас не було і нема в країні українських фашистів, про яких ведеться пропаганда!

Ніхто ніколи не утискав нікого через мову. Українська влада не робила ні диверсій, ні нападала на нас. І не робила нічого з того, що вам розповідається роками і досі! Це може підтвердити український Народ!" — сказала Настя Каменських.

Повний допис артистки читайте внизу.

"Почуйте справжню, щиру, правдиву Україну, не дозволяйте дурити вас!", — закликала артистка росіян.

Раніше її чоловік Потап звернувся до колишніх колег із Росії: "Будьте сміливими бодай раз у житті, скажіть правду! Росія веде криваву бійню в Україні!"

Читайте також: