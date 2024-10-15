Насувається судовий розгляд: нова кохана Чарльза Спенсера подала позов на його колишню дружину

Нова кохана графа Чарльза Спенсера подала до суду на його колишню дружину — графиню Карен Спенсер, звинувачуючи її у неправомірному використанні особистої інформації.

Чарльз, молодший брат принцеси Діани, оголосив про розлучення зі своєю третьою дружиною Карен у червні цього року.

Чарльз Спенсер із третьою дружиною Карен Вільнєв / Фото: Associated Press

І виявилося, що граф, який збирався зосередитися на роботі, дітях та онуках, вже перебуває в нових романтичних стосунках. Він зустрічається з Катрін Джармен, 42-річною норвезькою археологинею, з якою веде історичний подкаст The Rabbit Hole Detectives.

10 жовтня нова пасія графа подала позов на його колишню дружину. За повідомленнями People сам Чарльз від коментарів відмовляється. Не коментує ситуацію і його колишня дружина, з якою він виховує 11-річну дочку Шарлотту.

Що ж давно не було судових розглядів, чекаємо на подробиці з нетерпінням.

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