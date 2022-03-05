Наталя Кличко заспівала гімн України на мітингу за мир у Гамбурзі

Вона вийшла на сцену з прапором України на плечах та заспівала гімн нашої країни.
Дружина мера Києва Віталія Кличка – Наталя виступила на мітингу у Німеччині. Вона вийшла на сцену з прапором України на плечах та заспівала гімн нашої країни.
Мітинг проводився за підтримки молодіжних організацій, політичних партій, профспілок та організацій громадянського суспільства. На ньому українська діаспора закликала до проведення масштабної демонстрації у центрі міста під гаслом "Світ в Україні та безпека в Європі".
На своїй сторінці Наталія написала:
"Гамбург виступає за Україну! Разом з моїми друзями Іриною та Наталією, які щойно прибули до Гамбургу, ризикуючи життям, з болем у серці покинули свою країну", — написала вона.
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