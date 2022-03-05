Наталя Кличко заспівала гімн України на мітингу за мир у Гамбурзі

Наталя Кличко заспівала гімн України на мітингу за мир у Гамбурзі

Вона вийшла на сцену з прапором України на плечах та заспівала гімн нашої країни.

Дружина мера Києва Віталія Кличка – Наталя виступила на мітингу у Німеччині. Вона вийшла на сцену з прапором України на плечах та заспівала гімн нашої країни.

Наталія Кличко / Getty Images

Мітинг проводився за підтримки молодіжних організацій, політичних партій, профспілок та організацій громадянського суспільства. На ньому українська діаспора закликала до проведення масштабної демонстрації у центрі міста під гаслом "Світ в Україні та безпека в Європі".

Наталія Кличко / Getty Images

На своїй сторінці Наталія написала:

"Гамбург виступає за Україну! Разом з моїми друзями Іриною та Наталією, які щойно прибули до Гамбургу, ризикуючи життям, з болем у серці покинули свою країну", — написала вона.

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