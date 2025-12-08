Натякнула на нову вагітність: донька Трампа привернула увагу фотографів до свого живота

Тіффані Трамп / © Associated Press

Молодша донька президента США Дональда Трампа — Тіффані Трамп — відвідала 48-му церемонію нагородження Центру Кеннеді у Центрі виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні. На захід вона прийшла у супроводі свого чоловіка — мільярдера з Нігерії Майкла Булоса.

Тіффані Трамп із чоловіком / © Associated Press

Тіф мала чарівний вигляд. На ній була елегантна оксамитова сукня максі смарагдового кольору. Вечірнє вбрання мало довгі рукави, оголені плечі, гарне декольте у формі серця, високий розріз і тонкий тканинний пояс із золотою фурнітурою.

Тіффані Трамп із чоловіком / © Associated Press

Тіффані привернула увагу фотографів до свого живота, біля якого акцентно тримала руку. Можливо, таким чином донька президента натякнула на свою другу вагітність.

Тіффані Трамп / © Associated Press

Свій лук вона доповнила босоніжками кольору металік на високих платформах і підборах, а також сумкою, інкрустованою стразами.

У Тіффані було гарне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і прикраси з діамантами.

Тіффані Трамп із чоловіком / © Associated Press

