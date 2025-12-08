- Дата публікації
Натякнула на нову вагітність: донька Трампа привернула увагу фотографів до свого живота
32-річна Тіффані Трамп в елегантному образі зявилася на світському заході.
Молодша донька президента США Дональда Трампа — Тіффані Трамп — відвідала 48-му церемонію нагородження Центру Кеннеді у Центрі виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді у Вашингтоні. На захід вона прийшла у супроводі свого чоловіка — мільярдера з Нігерії Майкла Булоса.
Тіф мала чарівний вигляд. На ній була елегантна оксамитова сукня максі смарагдового кольору. Вечірнє вбрання мало довгі рукави, оголені плечі, гарне декольте у формі серця, високий розріз і тонкий тканинний пояс із золотою фурнітурою.
Тіффані привернула увагу фотографів до свого живота, біля якого акцентно тримала руку. Можливо, таким чином донька президента натякнула на свою другу вагітність.
Свій лук вона доповнила босоніжками кольору металік на високих платформах і підборах, а також сумкою, інкрустованою стразами.
У Тіффані було гарне укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і прикраси з діамантами.
