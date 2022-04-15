Натуральний обмін: у московському салоні краси беруть оплату сумками Chanel

Перші металеві гроші з'явилися у людства приблизно у VII столітті до нашої ери, поступово навіть найвідсталіші племена перейшли від натурального обміну до грошових розрахунків. Зараз у Росії ми, схоже, спостерігаємо зворотний процес.

Гроші в країні, на яку було накладено безпрецедентні санкції, стрімко знецінюються. Крім того, ціла низка компаній згортають у Росії своє виробництво та торгові мережі. А багато люксових брендів пішли ще далі, вони не продають свої товари росіянам навіть за кордонами Росії.

Дуже багато галасу в країні-агресорі наробила відмова бренду Chanel продавати свою продукцію росіянам. Багато хто сподівався знайти якусь лазівку і продовжити колекціонувати омріяні сумки від Chanel, але згодом стало зрозуміло, що рішучість французького Модного дому не мати справи із заплямленими кров'ю грошима сильніша, ніж спокуса заробити.

У такій ситуації вже придбані сумки стали, як то кажуть, "твердою валютою". Ситуацією вирішив скористатися московський салон краси, який почав приймати до оплати сумки Chanel замість грошей. Про це салон написав у своєму Instagram, а директор салону пізніше прокоментувала свою пропозицію клієнтам російській пресі.

"На думку про прийом брендових сумок замість рублів у рахунок оплати за послуги співробітників центру краси та здоров'я салон підштовхнула одна з постійних клієнток, яка забула вдома банківську картку. Apple Pay вже не працював, і вона запропонувала нам свою нову сумку Chanel. Дізнавшись про цю історію, інші відвідувачки теж підтримали нас. Сьогодні була вже четверта клієнтка за тиждень. Їм ця ідея сподобалася".

Найближчим часом у салоні планують скласти прайс-лист із розцінками на послуги у новій "сумочній" валюті.

"Здачу не даємо. Клієнтки залишають нам свою сумку, наша співробітниця оцінює її за ринковою вартістю, і ми озвучуємо ціну, за якою готові її прийняти. Якщо клієнтки погоджуються, ми надаємо їм послуги за ці гроші".

Схоже, "сумкова" валюта обіцяє стати перспективною ідеєю: "Одна з клієнток запропонувала обміняти свою сумку на іншу та на різницю у ринковій вартості між ними зробити кілька процедур".

Схоже, коли російські патріотки заявляли, що вони не обміняють Батьківщину на сумки Chanel, вони мали на увазі, що у випадку з їхньою Батьківщиною просто немає пропозицій на обмін.

Схожі процеси відбувалися в Росії та країнах колишнього СРСР у 80-ті роки минулого століття, коли співробітники підприємств отримували заробітну плату продукцією, яку випускали, та йшли обмінювати її на продукти харчування, наприклад.

Цікаво, скільки сумок можна обміняти російський танк?

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