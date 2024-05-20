Навіщо Меган Маркл ховає ноги під довгими сукнями: експертка назвала справжню причину

Під час нещодавньої поїздки Меган Маркл та принца Гаррі до Нігерії, герцогиню Сассекську знову розкритикували. Деяким шанувальникам не сподобалося, що вона обрала для виходу надто довгу сукню.

Але, виявляється, стилісти вже давно розібралися, чому герцогиня Меган іноді носить занадто довгі сукні і причина цього досить банальна.

Її зрыст 167 сантиметрів, що відповідає середньому. Під час одного з виходів в Абуджі в рамках тієї поїздки до Нігерії герцогиня продемонструвала образ у персиковій сукні під назвою Windsor із колекції Heidi Merrick, яка практично волочилася по землі.

Меган Маркл та принц Гаррі в Нігерії / Фото: Associated Press

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

А через кілька днів у Лагосі з'явилася у жовтій сукні-розлітайці без рукавів від Carolina Herrera, яка також була довжини максі.

Стилістка Рошель Вайт пояснила, що Меган, швидше за все, носить довгий одяг, що закриває її ноги, тому що він створює ілюзію вищого зросту, пише express.co.uk. "Довгі сукні та штани, залежно від типу фігури, можуть допомогти подовжити тіло і форму. Вони можуть зробити вас вищими і, залежно від стилю, допомогти визначити зони тіла, які ви хочете або підкреслити, або приховати", — каже експерт.

Меган і Гаррі в Нігерії / Фото: Getty Images

Таким чином герцогиня просто трохи хитрує, хоч і робить це вміло.

Нагадаємо, вчора, 19 травня, герцог та герцогиня Сассекські відсвяткували шосту річницю від дня свого весілля.

Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

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