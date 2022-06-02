"Навіщо нас хочуть убити": Олена Зеленська показала українських дітей на тлі руїн

"Навіщо нас хочуть убити": Олена Зеленська показала українських дітей на тлі руїн

Перша леді України показала відео, у якому зазаначила, що війна змінила мрії дітей.

Олена Зеленська вчора, 1 червня, опублікувала в Instagram щемливе відео режисера Стаса Капралова, в якому показано дітей на тлі руїн, які завдали Україні російські окупанти.

Перша леді зазначила, що ця війна змінила мрії маленьких українців. Хтось мріє чимскоріше побачити маму, хтось дочекатися повернення живого тата з війни, а хтось відвідати садочок і зустрітися з друзями.

"Вчишся у школі, ходиш у спортивну секцію чи на танці, записуєш ролики для TikTok, хвилюєшся перед іспитами, радієш канікулам, граєш на піаніно чи у футбол, малюєш, вивчаєш робототехніку чи програмування, любиш маму й тата, кота й собаку, чекаєш дня народження та літа, мрієш про братика чи сестричку, просто мрієш…

Коли падає перша бомба, ти не можеш у це повірити.

"Навіщо нас хочуть убити?" – питаєш у мами в бомбосховищі.

Мама плаче. Але найстрашніше, коли вона не відповідає.

Сьогодні – День захисту дітей. І вперше цей захист – буквальний, зі зброєю в руках. Ми народжували й ростили їх для миру. А тепер маємо врятувати дітей від війни.

Зараз ми боронимо саме дитинство, право на нього. Право не бачити бомбардувань і не знати, що таке сирітство. Бо Україна – це вони. Наші діти", - написала Олена у дописі.

Нагадаємо, Олена Зеленська обговорила з королевою Матильдою програму психологічної підтримки для українців.

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