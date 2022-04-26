Навіщо російські солдати випорожнюються у наших будинках: коментує психологиня

Коли звільнили міста та села, які деякий час перебували під російською окупацією, жителі цих місць стали повертатися до своїх будинків та квартир. Те, що вони там побачили, вразило всіх.

Розграбований російськими солдатами будинок — явище радше звичне. Окупанти послідовно заходили й грабували кожен приватний будинок, зламували та грабували кожну квартиру в багатоповерхівці. Вони трощили меблі, стріляли з автоматів по стінах і стелях, гасили недопалки об стіни, били посуд, випивали весь знайдений алкоголь. Та все це не новина, так чинили за всіх часів практично всі окупаційні армії.

Російські військові додали до цієї картини ще одну деталь. Багато господарів квартир і будинків розповідають, що знаходили у своїх помешканнях фекалії у зовсім несподіваних місцях: на головних сходах, у спальні, на ліжку, у ванні, в коробці з-під взуття, у дитячому ліжечку. Фекаліями росіяни обмащували стіни, підлогу.

Цілком очевидно, що для російських військових акт дефекації – це не просто природна потреба організму, яка застає їх у несподіваних місцях, а якийсь ритуал чи послання.

Про те, навіщо вони це роблять, ми поговорили з психоаналітично орієнтованою психологинею Мариною Зубрицькою:

"Перше, що спадає на думку, – це залякування. Діти у віці до трьох років можуть гратися калом, бруднити ним все навколо, какати-пісяти в заборонених для цього місцях тощо у несвідомому бажанні налякати дорослих, якось знайти на них, великих і грізних, управу. Зазвичай, якщо таке відбувається з дітьми на регулярній основі, ми замислюємося, за що дитина може нам мститися чи чому хоче нас налякати?

Найімовірніше, окупанти несвідомо боялися. Почувалися кинутими й атакованими, заздрили. Вони несвідомо обрали таку форму контролю оточення. Огида – сильна емоція. За її допомогою можна результативно деморалізувати людей, позбавляти їх звичайного бажання чіпати тебе або зв'язуватися. Так можна встановлювати "свій порядок денний". Що жахливіше й огидніше дійство, то вищим може бути контроль. Якщо я здатен розтерти власні фекалії по стінах, отже, ти маєш усвідомлювати, з яким божевільним чуваком маєш справу, розуміти та боятися.

Також російські військові відзначилися на окупованих територіях ще й особливо витонченим садизмом щодо тварин. Але про це ми поговоримо у наступній публікації.

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