Навіщо вона робить це: експерти пояснили, чому Меган Маркл носить надто довгі штани

Нещодавно герцогиня Сассекська відвідала бізнес-саміт у Нью-Йорку, де з'явилася знову у дуже довгих штанях. Експерти почали обговорювати образ Меган і розбирати, чому вона так часто носить речі, які на неї занадто довгі.

На саміті дружина принца Гаррі з'явилася у жилеті зі льну від бренду St. Agni кольору вівсянки і дуже довгих штанях-кльош, які буквально волочилися підлогою.

В інтерв'ю FEMAIL знаменита стилістка Рошель Вайт заявила, що штани Меган, можливо, є зразком із St Agni і тому не можуть бути підігнані під її зріст 167 см — або тому, що їх потрібно повернути.

Bobbi Brown limited her comments



Thank god! We don't have time for hateful comments!!



Look at Meghan! I LOVEEEE як ми будемо в нашому backless, halter era!!!! #HarryAndMeghanWon #MeghanMarkleIsLoved pic.twitter.com/Jbv0dtjX2K — IAmSage (@SageKnowsAll) July 27, 2024

"Я знаю, що широкі довгі штани зараз у моді та тренді. Вони домінують в інстаграмі та на подіумах, тому я думаю, що їй подобається цей стиль. Вони відмінно стягують талію, але додають ногам глибину та об'єм. Вони також можуть бути привабливими і зручними та не такими, що обмежують.

Експертка з моди Джорджина Рамазотті також заявила, що, хоча Меган у минулому носила одяг від Dior та Givenchy, її можна вважати надто "спірною" фігурою, щоб вона отримувала безкоштовні зразки від деяких великих модних будинків.

Меган і Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

"Будучи знаменитістю та акторкою до того, як приєднатися до королівської родини, Меган, мабуть, звикла до світу, в якому всі речі надаються в тимчасове користування для фотосесій, появи на публіці або запозичуються з гардеробу як частина її персонажа в "Форс-мажорах". Знаменитості рідко розлучаються з готівкою в обмін на модні речі. Часто речі дарують, позичають на особливі заходи чи зірці дають велику знижку на покупку бренду, і хоча Меган не була відомою акторкою до зустрічі з принцом Гаррі, їй все одно давали щось безкоштовне — хай і від менш відомих брендів. Коли вона приєдналася до королівської сім'ї, вона швидко дізналася, що подарунки від дизайнерів заборонені, і зірці, безперечно, давали гроші на одяг — те, від чого, я впевнена, вона була рада відмовитися, коли залишила королівську родину".

Меган і Гаррі у Дюссельдорфі / Фото: Associated Press

Повідомляється, що Меган Маркл рідко носить одяг великих дизайнерських брендів, як Louis Vuitton, Chanel, Saint Laurent. Ці бренди дуже дбайливо ставляться до свого іміджу та репутації. Влітку 2023 року ходили чутки, що герцогиня підписала контракт на співпрацю з Dior, але незабаром бренд спростував інформацію про підписання "багатомільйонної" угоди з герцогинею, яка, за чутками, мала стати обличчям бренду.

Меган Маркл та принц Гаррі в Нігерії / Фото: Associated Press

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