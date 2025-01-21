Навіщо вони це одягли: два дивні вбрання з інавгурації Дональда Трампа, які обговорюють всі

На інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа було помічено багато гостей, серед яких були відомі публічні особи, бізнесмени та політики. Більшість запрошених дотримувалися офіційного дрескоду: чоловіки одягли костюми та краватки, а жінки – сукні, елегантні штанні чи спідничні костюми.

Однак були особи, які вибивалися з натовпу через вибрані ними вбрання.

Лорен Санчес

Кохана мільярдера Джеффа Безоса з'явилася на заході в костюмі, який раніше вже неодноразово одягала. Це було біле вбрання від Alexander McQueen, яке вона одягла в поєднанні з доволіь відвертим бра з прозорими та мереживними елементами. Її образ багато хто назвав неналежним для заходу.

Лорен Санчас / Фото: Getty Images

Джон Феттерман

Сенатор вирішив проігнорувати всі можливі правила і прийшов у тому одязі, в якому йому просто зручно й комфортно, тому одягнув чорне худі, сірі шорти та кросівки. Однак не варто дивуватися, адже Феттерман часто віддає перевагу такому стилю в одязі.

Джон Феттерман / Фото: Getty Images

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