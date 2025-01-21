Навіщо вони це одягли: два дивні вбрання з інавгурації Дональда Трампа, які обговорюють всі

Таких луків точно ніхто не очікував побачити.
На інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа було помічено багато гостей, серед яких були відомі публічні особи, бізнесмени та політики. Більшість запрошених дотримувалися офіційного дрескоду: чоловіки одягли костюми та краватки, а жінки – сукні, елегантні штанні чи спідничні костюми.
Однак були особи, які вибивалися з натовпу через вибрані ними вбрання.
Лорен Санчес
Кохана мільярдера Джеффа Безоса з'явилася на заході в костюмі, який раніше вже неодноразово одягала. Це було біле вбрання від Alexander McQueen, яке вона одягла в поєднанні з доволіь відвертим бра з прозорими та мереживними елементами. Її образ багато хто назвав неналежним для заходу.
Джон Феттерман
Сенатор вирішив проігнорувати всі можливі правила і прийшов у тому одязі, в якому йому просто зручно й комфортно, тому одягнув чорне худі, сірі шорти та кросівки. Однак не варто дивуватися, адже Феттерман часто віддає перевагу такому стилю в одязі.
Читайте також:
- Український слід в образі Меланії Трамп: перша леді одягла особливу прикрасу
- Це був символ її протесту: суддя Верховного суду Америки вдягла особливу прикрасу на інавгурацію
- Сукня із заплутаною історією: що відомо про вбрання, яке скопіювала Іванка Трамп для балу