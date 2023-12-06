Навіть оленів погодували: королева Камілла запросила дітей прикрасити ялинку у Кларенс-гаусі

Королева Камілла за традицією запросила дітей та пацієнтів Будинку Дугласа, щоб прикрасити ялинку у Кларенс-гаусі.
Дружина короля Чарльза щороку є господаркою подібного заходу, а ще зустрічає оленів цього дня разом зі своїми гостями.
Королева відкрила королівську резиденцію для дітей та сімей, що підтримуються Будинком Гелен та Дугласа та Благодійним фондом чудових дітей Роальда Даля. Крім честі прикрасити різдвяну ялинку Кларенс-гауса, на дітей та їхні сім'ї чекало ще кілька святкових сюрпризів.
Королева стала покровителькою Будинку Гелен та Дугласа ще 2007 року, коли була ще герцогинею Корнуольською. Цього року Камілла запросила дітей до Кларенс-гаусу нарядити ялинку вже 17-й раз. А від 2017 року Камілла є покровителькою благодійної організації "Дивовижні діти" Роальда Даля, пише express.
Під час свого візиту діти також переглянули виступ оркестру та стрільців з гвинтівок, а ще на них чекав особливий сюрприз від Санти та його оленів. Її Величність особисто зустрічала оленів і допомагала їх годувати, і сказала: "Вони дуже милі і явно скоро будуть дуже зайняті".
Королева з'явилася на святі у смарагдовій сукні, до якої була пришпилена брошка з діамантами та смарагдом, у вухах у неї були перлинні сережки, денний макіяж на обличчі та лаконічне укладання.
Нагадаємо, цього року члени королівської родини традиційно проведуть свята у Сандрінгемі і вперше до Камілли приєднаються її діти та онуки.
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