Навіть оленів погодували: королева Камілла запросила дітей прикрасити ялинку у Кларенс-гаусі

Королева Камілла за традицією запросила дітей та пацієнтів Будинку Дугласа, щоб прикрасити ялинку у Кларенс-гаусі.

Дружина короля Чарльза щороку є господаркою подібного заходу, а ще зустрічає оленів цього дня разом зі своїми гостями.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева відкрила королівську резиденцію для дітей та сімей, що підтримуються Будинком Гелен та Дугласа та Благодійним фондом чудових дітей Роальда Даля. Крім честі прикрасити різдвяну ялинку Кларенс-гауса, на дітей та їхні сім'ї чекало ще кілька святкових сюрпризів.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева стала покровителькою Будинку Гелен та Дугласа ще 2007 року, коли була ще герцогинею Корнуольською. Цього року Камілла запросила дітей до Кларенс-гаусу нарядити ялинку вже 17-й раз. А від 2017 року Камілла є покровителькою благодійної організації "Дивовижні діти" Роальда Даля, пише express.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Під час свого візиту діти також переглянули виступ оркестру та стрільців з гвинтівок, а ще на них чекав особливий сюрприз від Санти та його оленів. Її Величність особисто зустрічала оленів і допомагала їх годувати, і сказала: "Вони дуже милі і явно скоро будуть дуже зайняті".

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева з'явилася на святі у смарагдовій сукні, до якої була пришпилена брошка з діамантами та смарагдом, у вухах у неї були перлинні сережки, денний макіяж на обличчі та лаконічне укладання.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, цього року члени королівської родини традиційно проведуть свята у Сандрінгемі і вперше до Камілли приєднаються її діти та онуки.

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