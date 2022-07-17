Навіть труси не продають: Собчак обурилася, що її друга-росіянина відмовилися обслуговувати у люксовому бутику в Італії

Йде п'ятий місяць війни, яку Росія розв'язала на території України. Скасування росіян у світі високої моди продовжується. Цього разу у скандал, який спалахнув за участю росіянина, втрутилася навіть Ксенія Собчак.

У своєму телеграм-каналі Собчак публічно обурилася, що у бутику у Флоренції її другові відмовилися продавати речі, пояснивши клієнту, що вони не обслуговують росіян.

"У боттега у Флоренції ** уїли зовсім і не продали моїм друзям плавки та ляпанці. Через те, що російський паспорт. Це взагалі нормально?", — написала Собчак.

Знайомий журналістки, котрий, нажаль, не представився продавчині, прийшов до бутика Bottega Veneta для того, щоб придбати одяг. Але продавчиня люб'язно відповіла чоловікові, що згідно з інструкцією, бутик не продає товари людям із російським громадянством. Чоловік обурився, але уточнив, чи могли його друзі італійці, з італійським паспортом придбати для нього товари і передати їх йому в руки тут в бутику. На що продавчиня відповіла: "Сер, якщо ваш друг хоче подарувати вам речі, це його право".

Раніше ми розповідали, що бренд Chanel та інші люксові бренди у всьому світі не продають нічого росіянам через розв'язану РФ криваву війну в Україні.

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