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Найбагатша королівська онука: які статки має принцеса Шарлотта

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Найбагатша королівська онука: які статки має принцеса Шарлотта

Принцеса Шарлотта / Фото: Associated Press

Восьмирічна дочка принца та принцеси Уельських неймовірно багата.

Її колосальний внесок у королівську економіку на мільярди фунтів більший, ніж внесок її братів та батьків. Справа в тому, що фінансовий вплив дівчини величезний, і коли вона асоціюється з брендом, продаж має тенденцію "злітати до небес". Експерти зауважили, що вона особливо допомагає модним компаніям, пише express.

Принцеса Шарлотта / © Getty Images
Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Власний капітал принцеси Шарлотти становить близько 3,9 мільярда фунтів стерлінгів, що набагато більше, ніж 99 мільйонів фунтів принца Луї і 3,6 мільярда фунтів принца Джорджа.

Шарлотта — юна модниця, а в її гардеробі багато вбрання від брендів Boden, Trotters, Ralph Lauren, Amaya.

Принцеса Шарлотта / © Getty Images
Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Незважаючи на своє непристойне багатство, Шарлотте нещодавно разом з мамою Кейт та братами допомагала вибрати та сортувати подарунки тим сім'ям, які не мають грошей, щоб дозволити собі навіть коробку Lego. Стан Шарлотти еквівалентний ста сорока мільйонам коробок Lego, але благодійні організації були їй нескінченно вдячні за допомогу у виборі подарунків для дівчаток такого ж віку.

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Дата публікації
Перегляди
1587
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