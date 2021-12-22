Найдивніша листівка року: іспанські монархи показали свою картку

Колишнього іспанського короля Хуан Карлоса I давно ніхто не бачив, але різдвяна листівка від його імені та імені його дружини королеви Софії була представлена публіці.

Картку, на якій немає фотографій королівського подружжя, а є лише їхні підписи, представив Королівський двір Іспанії.

Після корупційного скандалу, оприлюдненого 2020 року, король Хуан Карлос I втік з Іспанії до Домініканської Республіки. Тоді офіційно палац цю інформацію не підтвердив, але з того часу на публіці короля більше ніхто не бачив.

Різдвяна листівка королівської родини Іспанії / Getty Images

На відміну від його 83-річної дружини Софії, яка регулярно з'являється на світських заходах і миготить перед камерами фотографів. Буквально у вихідні королева Софія відвідала концерт іспанського співака Рафаеля.

Королева Софія / Getty Images

Примітно, що ще кілька років тому король і королева разом фотографувалися для різдвяної листівки. Але, мабуть, зараз зробити фото неможливо. Або ж підданим не хочуть нагадувати про короля, який загруз у скандалах.

Листівка іспанських монархів 2018 року / Getty Images

Також раніше свою різдвяну листівку представили королева Летиція та король Філіп VI.

Читайте також: