Найгучніший розрив в історії: 27 років від дня розлучення Діани і Чарльза

У шлюбі ні Діана, ні Чарльз щасливі не були, хоча з екранів телевізорів і фото в газетах пара здавалася дуже красивою і закоханою. Їхнє пишне весілля здавалася казкою, а вінчальне вбрання Діани жадала кожна дівчина країни. Однак за казковою картинкою ховалися скандали і непорозуміння пари, булімія Діани, її спроби самогубства і зради Чарльза з Каміллою Паркер-Боулз.

"Ну, нас було троє в цьому шлюбі, тому було тісно", — сказала вона в скандальному інтерв'ю для ВВС.

Принцеса Діана і принц Чарльз / Фото: Getty Images

Остаточно вони зрозуміли, що зовсім несумісні, через п'ять років подружнього життя. Вже на початку 1990-х років шлюб принца і принцеси Уельських розвалився повністю. Вони практично не жили разом і мали романи з іншими, преса полювала за кожним їхнім кроком, а записи злитих телефонних розмов ставали сенсацією.

29 червня 1994 року в телеінтерв'ю з Джонатаном Дімблбі принц Чарльз підтвердив свій позашлюбний роман sз Каміллою Паркер-Боулз, сказавши, що відновив ці стосунки 1986 року, коли його шлюб з Діаною був "безповоротно зруйнований".

Принцеса Діана і принц Чарльз після репетиції свого весілля, 27 липня 1981 року / Фото: Associated Press

1995 року Діана під тиском дає інтерв'ю журналісту Мартіну Баширу, яке вийшло в програмі "Панорама". У ньому вона вперше розповіла про проблеми в шлюбі та своє здоров'я. Програма стала сенсацією в усьому світі й була одним із найяскравіших свідчень розриву леді Діани та принца.

20 грудня 1995 року Букінгемський палац офіційно оголосив, що королева послала листи Чарльзу і Діані, в яких порадила їм розлучитися. Цей жест королеви був підтриманий прем'єр-міністром і високопоставленими таємними радниками. Остаточне рішення було ухвалено після двотижневих переговорів. Принц Чарльз у письмовій заяві офіційно погодився на розлучення. А принцеса оголосила про свою згоду в лютому 1996 року, після переговорів із Чарльзом і представниками королеви. Це викликало роздратування Букінгемського Палацу, тому що вона оголосила свої власні умови розлучення, про які вони остаточно домовилися в липні 1996 року.

Газети Великобританії вийшли заголовками про лист Єлизавети синові і Діані / Фото: Getty Images

28 серпня 1996 року пару офіційно розлучили. Після розірвання шлюбу Діана отримала 17 млн фунтів стерлінгів, і ще по 400 тисяч щорічно. Подружжя підписало угоду про конфіденційність, яка забороняла їм обговорювати деталі розлучення або їхнє подружнього життя. Діана зберегла титул "Діана, принцеса Уельська", але більше "Її Королівська Високість" звертатися до неї не могли. Після розлучення вони більше не розмовляли одне з одним.

Документ про розлучення принца Чарльза і принцеси Діани / Фото: Getty Images

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