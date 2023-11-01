Найкращі діаманти Єлизавети II: що відомо про кольє та браслет, які одягла королева Камілла

Нещодавно британська королева Камілла з'явилася на урочистому прийомі в Букінгемському палаці. Того вечора на Її Величності була чорна сукня, ексклюзивно створена для неї британським модельєром Брюсом Олдфілдом, розкішна діамантова тіара королеви Єлизавети II "Дівчат Великої Британії та Ірландії", а також діамантовий набір, що складався з браслета та кольє.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

В цьому кольє та браслеті Камілла з'явилася вперше, а взяла його з королівської колекції. Цей набір королева Єлизавета II називала "моїми найкращими діамантами".

Опинилися прикраси в колекції Єлизавети ще до того, як вона стала королевою. У квітні 1947 року, ще у статусі принцеси, Єлизавета відсвяткувала свій 21-й день народження в Південній Африці. На честь цієї події відбувся бал у Будинку уряду в Кейптауні. Під час балу фельдмаршал Ян Крістіан Сметс подарував їй діамантове кольє, яке складалося з 21 градуйованого діаманта, найбільший з якого був у 10 карат. До намиста було додано знімний шматочок із 6-каратного діаманту — він подарований їй за кілька днів до дня народження сером Ернестом Оппенгеймером. Після отримання подарунку принцеса Єлизавета написала своїй бабусі королеві Марії, що це кольє було "найбільшим і найяскравішим" з усіх її подарунків.

Єлизавета носила свій подарунок у його первісному вигляді до 1952 року, але потім вкоротила його, залишивши лише 15 каменів, а камені, що залишилися, і застібку вона використала для створення браслета.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Читайте також:

Прикраси королеви-консорта Камілли (11 фото)