Найкращі діаманти Єлизавети II: що відомо про кольє та браслет, які одягла королева Камілла

Цей набір був улюбленим для королеви протягом усього життя.
Нещодавно британська королева Камілла з'явилася на урочистому прийомі в Букінгемському палаці. Того вечора на Її Величності була чорна сукня, ексклюзивно створена для неї британським модельєром Брюсом Олдфілдом, розкішна діамантова тіара королеви Єлизавети II "Дівчат Великої Британії та Ірландії", а також діамантовий набір, що складався з браслета та кольє.
В цьому кольє та браслеті Камілла з'явилася вперше, а взяла його з королівської колекції. Цей набір королева Єлизавета II називала "моїми найкращими діамантами".
Опинилися прикраси в колекції Єлизавети ще до того, як вона стала королевою. У квітні 1947 року, ще у статусі принцеси, Єлизавета відсвяткувала свій 21-й день народження в Південній Африці. На честь цієї події відбувся бал у Будинку уряду в Кейптауні. Під час балу фельдмаршал Ян Крістіан Сметс подарував їй діамантове кольє, яке складалося з 21 градуйованого діаманта, найбільший з якого був у 10 карат. До намиста було додано знімний шматочок із 6-каратного діаманту — він подарований їй за кілька днів до дня народження сером Ернестом Оппенгеймером. Після отримання подарунку принцеса Єлизавета написала своїй бабусі королеві Марії, що це кольє було "найбільшим і найяскравішим" з усіх її подарунків.
Єлизавета носила свій подарунок у його первісному вигляді до 1952 року, але потім вкоротила його, залишивши лише 15 каменів, а камені, що залишилися, і застібку вона використала для створення браслета.
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