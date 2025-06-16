«Найкращий»: Меган Маркл поділилася зворушливим відео принца Гаррі з їхніми дітьми на честь Дня батька

Принц Гаррі з дочкою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

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Герцогиня Сасекська поділилася роликом, де зібрала добірку фото та відео принца Гаррі з їхніми двома дітьми — 6-річним Арчі та 4-річною Лілібет на честь Дня батька.

«Найкращий», — підписала свою посаду Меган. «З Днем батька, наш улюблений хлопець 💕».

У більшій частині знятого матеріалу Гаррі сміється і грає з Арчі та Лілібет, слідує за Арчі, коли той їде на велосипеді, і тримає на руках своїх дітей у їхньому ранньому віці.

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Відео вийшло дуже милим.

Нагадаємо, Кенсінгтонський палац також поділився двома новими фотографіями принца Вільяма з трьома дітьми.

Принц Вільям з дітьми / © Instagram принца і принцеси Уельских

А в акаунті королівської родини опублікували фото короля Чарльза III та королеви Камілли з їхніми батьками.