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«Найкращий»: Меган Маркл поділилася зворушливим відео принца Гаррі з їхніми дітьми на честь Дня батька
Меган Маркл поділилася у блогу рідкісними кадрами принца Гаррі із двома дітьми на честь Дня батька.
Герцогиня Сасекська поділилася роликом, де зібрала добірку фото та відео принца Гаррі з їхніми двома дітьми — 6-річним Арчі та 4-річною Лілібет на честь Дня батька.
«Найкращий», — підписала свою посаду Меган. «З Днем батька, наш улюблений хлопець 💕».
У більшій частині знятого матеріалу Гаррі сміється і грає з Арчі та Лілібет, слідує за Арчі, коли той їде на велосипеді, і тримає на руках своїх дітей у їхньому ранньому віці.
Відео вийшло дуже милим.
Нагадаємо, Кенсінгтонський палац також поділився двома новими фотографіями принца Вільяма з трьома дітьми.
А в акаунті королівської родини опублікували фото короля Чарльза III та королеви Камілли з їхніми батьками.