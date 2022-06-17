Найкрасивіша пара Royal Ascot: онука королеви Зара Тіндалл та її чоловік вибрали аксесуари у схожих відтінках

Заря, як затята наїзниця, щорічно з великим задоволенням відвідує цей спортивний захід.

Онука королеви Єлизавети II Зара Тіндалл відвідала традиційні щорічні королівські кінні перегони в Royal Ascot. Це одна з тих незвичайних подій, яка одночасно є спортивним заходом та показом мод, адже саме тут запрошені дами демонструють свої оригінальні капелюшки, а чоловіки – традиційні костюми.

Разом із Зарою перегони відвідав її чоловік Майк Тіндалл, проте на сам захід вона прибула з матір'ю - принцесою Анною.

Принцеса Ганна / Фото: Associated Press

Зара була одягнена в білу легку сукню з рожевими ґудзиками від бренду Laura Green, яку доповнила білим замшевим клатчем від Emmy London, туфлями-човниками від Karen Millen і дуже оригінальним зеленим капелюхом з плетеними елементами та рожевими квітами від бренду JBH Millinery. Також у цей образі вона додала сонцезахисні окуляри та сережки з діамантами.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Чоловік Зари Майк Тіндалл з'явився у класичному британському парадному костюмі, який традиційно одягають на перегони. Вбрання складалося з укороченого спереду пальта, яке зветься візитівка, сірих штанів, білої сорочки, бежевого жилета та циліндра. Краватку він вибрав цього разу малинову, щоб поєднуватись образами з дружиною. Вийшло стильно.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Цікаво, що візитки вперше з'явилися в Англії в середині XIX століття як ранковий одяг для їзди верхи (це сюртук з віддаленими кутами, не плутайте його з фраком, який обрізаний до талії спереду і має пару хвостів ззаду). Незабаром вони стали повсякденним одягом середнього та вищого класів, витісняючи фраки та сюртуки, які одягалися лише у особливих випадках. Після Першої світової війни візитівки вийшли з повсякденного носіння і відтоді їх одягають лише у виняткових випадках, наприклад, на весілля, похорон, церемоніальні політичні заходи і кінні перегони.

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