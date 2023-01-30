Найкрасивіший монарх: цікаві факти з біографії іспанського короля Філіпа VI

Сьогодні іспанському королеві Філіпу VI виповнюється 55 років.
Філіп VI вступив на престол Іспанії після зречення свого батька короля Хуана Карлоса I від 19 червня 2014 року. Філіп VI – молодший з трьох дітей королеви Софії і короля Хуана Карлоса I. Під час народження Філіп отримав титул інфанта.
Коли його батько був проголошений королем 22 листопада 1975 року, інфант Філіп став спадкоємцем престолу. 1977 року отримав титули принца Астурійського, принца Жиронського і принца Віанскього. А у 18-річному віці Філіп приніс присягу на вірність Конституції і королю в іспанському парламенті, повністю прийнявши на себе роль спадкоємця іспанської корони.
Навчався майбутній король в Мадриді, потім рік провів у Канаді після чого повернувся до Іспанії і вступив до Військової академії в Сарагосі. А після вивчав юриспруденцію і економіку в Мадридському автономному університеті. У короля є диплом магістра в галузі міжнародних відносин Джорджтаунського університету (США).
Філіп VI був членом олімпійської збірної Іспанії з вітрильного спорту на літніх Олімпійських іграх 1992 року в Барселоні. Зі спортом король досі на "ти", влітку він бере участь у вітрильних змаганнях.
19 червня 2014 року відбулася церемонія сходження принца Феліпе на престол нового короля Іспанії під ім'ям Філіп VI. Він був офіційно приведений до присяги і проголошений королем на засіданні Генеральних кортесів Іспанії.
Філіп VI став наймолодшим монархом у Європі, будучи на дев'ять місяців молодший, за короля Нідерландів Віллема-Олександра. І, безсумнівно, є одним з найкрасивіших.
2004 року Філіп VI одружився з журналісткою Летицією Ортіс Рокасолано. 2005 року королева-консорт народила першу дочку інфанту Леонор, а 2007 року – другу інфанту Софію. За вінчанням цієї пари спостерігало 1,5 мільярда осіб у всьому світі. Сьогодні королева Летиція виконує свої королівські обов'язки з великою охотою. До життя в королівській родині колишня журналістка пристосувалася швидко і знайшла собі заняття до душі. Їх з Філіпом VI пару часто в пресі називають однією з найкрасивіших королівських пар сучасної монархії.
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