Найкрасивіший монарх: цікаві факти з біографії іспанського короля Філіпа VI

Філіп VI вступив на престол Іспанії після зречення свого батька короля Хуана Карлоса I від 19 червня 2014 року. Філіп VI – молодший з трьох дітей королеви Софії і короля Хуана Карлоса I. Під час народження Філіп отримав титул інфанта.

Король Іспанії Хуан Карлос I і маленький принц Філіп / Фото: Getty Images

Коли його батько був проголошений королем 22 листопада 1975 року, інфант Філіп став спадкоємцем престолу. 1977 року отримав титули принца Астурійського, принца Жиронського і принца Віанскього. А у 18-річному віці Філіп приніс присягу на вірність Конституції і королю в іспанському парламенті, повністю прийнявши на себе роль спадкоємця іспанської корони.

Король Іспанії Філіп VI / Фото: Getty Images

Навчався майбутній король в Мадриді, потім рік провів у Канаді після чого повернувся до Іспанії і вступив до Військової академії в Сарагосі. А після вивчав юриспруденцію і економіку в Мадридському автономному університеті. У короля є диплом магістра в галузі міжнародних відносин Джорджтаунського університету (США).

Король Іспанії Філіп VI / Фото: Getty Images

Філіп VI був членом олімпійської збірної Іспанії з вітрильного спорту на літніх Олімпійських іграх 1992 року в Барселоні. Зі спортом король досі на "ти", влітку він бере участь у вітрильних змаганнях.

19 червня 2014 року відбулася церемонія сходження принца Феліпе на престол нового короля Іспанії під ім'ям Філіп VI. Він був офіційно приведений до присяги і проголошений королем на засіданні Генеральних кортесів Іспанії.

Філіп VI став наймолодшим монархом у Європі, будучи на дев'ять місяців молодший, за короля Нідерландів Віллема-Олександра. І, безсумнівно, є одним з найкрасивіших.

Король Іспанії Філіп VI з дружиною і дітьми / Фото: Getty Images

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2004 року Філіп VI одружився з журналісткою Летицією Ортіс Рокасолано. 2005 року королева-консорт народила першу дочку інфанту Леонор, а 2007 року – другу інфанту Софію. За вінчанням цієї пари спостерігало 1,5 мільярда осіб у всьому світі. Сьогодні королева Летиція виконує свої королівські обов'язки з великою охотою. До життя в королівській родині колишня журналістка пристосувалася швидко і знайшла собі заняття до душі. Їх з Філіпом VI пару часто в пресі називають однією з найкрасивіших королівських пар сучасної монархії.

Король Іспанії Філіп VI і королева Летиція / Фото: Getty Images

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