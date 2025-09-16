ТСН у соціальних мережах

Найкрасивіша європейська принцеса: Алексія Нідерландська на відкритті парламенту

Принцеса разом із батьками та сестрами відвідала державний захід.

Принцеса Нідерландів Алексія

Принцеса Нідерландів АлексіяПринцеса Нідерландів Алексія / © Getty Images

20-річна принцеса Нідерландів Алексія — середня з трьох доньок короля Віллема-Александра та королеви Максими — з’явилася на державному заході Дні принца (Prinsjesdag) в Гаазі, під час якого її батько виголосив тронну промову.

Принцеса Нідерландів Алексія / © Getty Images

Принцеса Нідерландів Алексія / © Getty Images

Дівчина мала приголомшливий вигляд, оскільки в її образі поєднувалася строгість та елегантність. Алексія одягла на державний захід довгу сукню баклажанового кольору від бренду Solace London, в якої один рукав був довгим та трохи розкльошеним, а другий — у вигляді кейпа.

Вбрання Алексія доповнила клатчем від ZARA, шкіряними рукавичками і прикрасами своєї матері. Волосся принцеса зібрала в низький пучок, а на обличчі зробила легкий денний макіяж.

Принцеса Нідерландів Алексія / © Getty Images

Принцеса Нідерландів Алексія / © Getty Images

Можливо, їй потрібно було підібрати більш класичне взуття до такої сукні, але вона обрала зручні туфлі на танкетці, а також на відміну від своєї старшої сестри Амалії відмовилася від капелюшка.

Принцеса-спадкоємиця ж — 21-річна Катаріна-Амалія — віддала перевагу сукні кольору вершкового маста з кейп-накидкою, а королева Максима одягла сукню, яку раніше вже неодноразово носила, — вбрання сірого кольору від нідерландського дизайнера Яна Таміньяу, яке доповнила капелюхом і рукавичками.

Королева Максима, король Віллем-Александр і принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Королева Максима, король Віллем-Александр і принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Зазначимо також, що День принца проводять щороку в третій вівторок вересня. Це важливий день для політики Голландії, бо Його Величність Король виголошує тронну промову, у якій представляє у загальних рисах політику уряду на наступний рік. По суті це день офіційного відкриття нового парламентського року в Нідерландах. Цьогоріч у своїй промові король згадав Україну та наголосив на тому, що Нідерланди продовжать підтримку нашій державі.

