Наймодніший малюк: онук Джо Байдена знову зачарував своїм стильним образом

Родина президента США Джо Байдена вирушила святкувати Різдво до свого розкішного заміського будинку в Кемп-Девіді в штаті Меріленд.
Сімейство сфотографували, коли вона виходили з Білого дому та прямували на борт Marine One. До кадру потрапила дочка президента 42-річна Ешлі Байден, її 53-річний брат Гантер та його дружина Мелісса Коен.
Проте найбільшої уваги привернув маленький Бо Байден, якого батько вів за руку.
Онук президента США мав дуже стильний вигляд, адже був у зеленій куртці, сонцезахисних окулярах та кепці з написом USA. Також у хлопчика дуже довге світле волосся.
Назвали малюка мабуть на честь старшого сина Джо Байдена — Джозефа Робінетта "Бо" Байдена III, який помер від раку 2015 року.
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