Наймодніший малюк: онук Джо Байдена знову зачарував своїм стильним образом

Родина президента США Джо Байдена вирушила святкувати Різдво до свого розкішного заміського будинку в Кемп-Девіді в штаті Меріленд.

Сімейство сфотографували, коли вона виходили з Білого дому та прямували на борт Marine One. До кадру потрапила дочка президента 42-річна Ешлі Байден, її 53-річний брат Гантер та його дружина Мелісса Коен.

Ешлі та Гантер Байдени / Фото: Associated Press

Проте найбільшої уваги привернув маленький Бо Байден, якого батько вів за руку.

Онук президента США мав дуже стильний вигляд, адже був у зеленій куртці, сонцезахисних окулярах та кепці з написом USA. Також у хлопчика дуже довге світле волосся.

Бо Байден / Фото: Associated Press

Назвали малюка мабуть на честь старшого сина Джо Байдена — Джозефа Робінетта "Бо" Байдена III, який помер від раку 2015 року.

Бо Байден / Фото: Associated Press

Бо Байден / Фото: Associated Press

Читайте також: