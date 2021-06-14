Найм'язистіша королева: Летиція у блакитній сукні блиснула біцепсом

Іспанська королева продемонструвала гарні рельєфні руки.

Сьогодні, 14 червня, король Іспанії Філіп VI з дружиною королевою Летиціею побували у палаці Сан-Тельмо в Севільї. Там Філіпу VI вручили першу Почесну медаль Андалусії.

Після прибуття на захід їх зустріли віцепрезидентка Іспанії Кармен Кальво і президент регіонального уряду Андалусії Хуан Мануель Морено.

Королева Летиція і король Іспанії Філіп VI / Getty Images

Для цієї події королева Летиція обрала ніжний образ. На ній була світло-блакитна сукня довжини міді без рукавів, прикрашена на талії двома ґудзиками, інкрустованими камінням. Вбрання чудово сиділо на витонченій фігурі королеви.

Летиція є не лише однією з найстрункіших королев, а й найм'язистішою. Фотографи зазнімкували її красиві рельєфні руки, якими може похизуватися не кожна спортивна жінка.

Королева Летиція / Getty Images

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Сукню Летиція скомбінувала з клатчем в тон і лакованими бежевими човниками на шпильках. Волосся вона розпустила, зробила легкий макіяж і прикрасила вуха сережками з діамантами. На обличчі у неї була біла маска.

Король Філіп VI був одягнений в чорний костюм, білу сорочку і золотисту краватку у дрібні крапки.

Нагадаємо, нещодавно іспанська королева відвідала саміт Santander Womennow у Мадриді. Там вона постала у ніжно-рожевій обтислій сукні без рукавів від Michael Kors з декоративними ґудзиками в області стегон. На талії у неї був пояс кольору металік. Летиція мала дуже вишуканий і стильний вигляд.

Королева Летиція / Getty Images

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Декольте королеви Летиції (7 фото)

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