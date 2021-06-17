Найпалкіша вболівальниця: фотографи зазнімкували графиню Вессекську в Аскоті

Вона віддала перевагу вбранню з вишивкою і яскравим аксесуарам.

В англійському містечку Аскот сьогодні третій день королівських перегонів, які традиційно відвідують різні гості і члени королівської сім'ї. Дружина молодшого сина королеви Єлизавети графиня Вессекська Софі прийшла на захід у сукні смарагдового кольору, яка мала рукав у три чверті і спідницю з вишивкою.

Також читайте Одяглися за дрескодом: принц Едвард і графиня Вессекська відвідали перегони в Аскоті

Підкреслив сукню елегантний пояс з чорною брошкою. А ось із прикрас графиня вибрала золоті сережки з камінням і мінімалістичний браслет на руці.

Головною прикрасою образу і обов'язковою деталлю дрес-коду є капелюшки, тому графиня Софі з'явилася в аксесуарі ніжно-бежевого кольору, який прикрашали великі троянди і пір'я. У руці вона несла клатч зі зміїним принтом, який ідеально поєднувався з її нюдовими туфлями.

Софі, графиня Вессекська / Getty Images

Але також фотографам вдалося зазнімкувати Софі під час самих перегонів. Мабуть, вона дуже вболівала за якогось коня і він переміг, адже графиня радісно підняла руки вгору.

Софі, графиня Вессекська / Getty Images

Читайте також: У скромній сукні і пальті: графиня Вессекська з принцом Едвардом приїхали до лікарні

Royal Ascot 2021 (22 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання