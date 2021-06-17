Найпалкіша вболівальниця: фотографи зазнімкували графиню Вессекську в Аскоті

Вона віддала перевагу вбранню з вишивкою і яскравим аксесуарам.
В англійському містечку Аскот сьогодні третій день королівських перегонів, які традиційно відвідують різні гості і члени королівської сім'ї. Дружина молодшого сина королеви Єлизавети графиня Вессекська Софі прийшла на захід у сукні смарагдового кольору, яка мала рукав у три чверті і спідницю з вишивкою.
Підкреслив сукню елегантний пояс з чорною брошкою. А ось із прикрас графиня вибрала золоті сережки з камінням і мінімалістичний браслет на руці.
Головною прикрасою образу і обов'язковою деталлю дрес-коду є капелюшки, тому графиня Софі з'явилася в аксесуарі ніжно-бежевого кольору, який прикрашали великі троянди і пір'я. У руці вона несла клатч зі зміїним принтом, який ідеально поєднувався з її нюдовими туфлями.
Але також фотографам вдалося зазнімкувати Софі під час самих перегонів. Мабуть, вона дуже вболівала за якогось коня і він переміг, адже графиня радісно підняла руки вгору.
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