Найпрацьовитіша: принцеса Анна перша з королівської родини відвідала захід у новому році

Принцеса Анна – перша, хто із членів королівської родини Британії повернувся до роботи у новому році.

Раніше цього тижня Її Високість відвідала Оксфордську фермерську конференцію як почесний президент організації. Виступаючи на заході з офіційною промовою, королівська принцеса заявила, що "фермерство як сімейне підприємство має довгострокову цінність".

Принцесу Анну часто називають найпрацьовитішою королівською особою через кількість зобов'язань, які вона бере на себе щороку, і схоже, що вона не зменшуватиме темпу 2024 року.

@oxfordfarming Honorary Patron HRH Princess Royal emphasised що “farming as family enterprise understands long-term value.” Обов'язки мають його хитрощі і не повинні мати довгий термін outlook. #OFC24 pic.twitter.com/9NcrHvsae7 — Crediton Milling (@CreditonMilling) January 4, 2024

Наступного тижня сестра короля Чарльза III збирається вирушити до Шрі-Ланки з робочим візитом, а ось інші члени сім'ї, ймовірно, все ще перебувають у Сандрінгемі, де проводять зимову відпустку.

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

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