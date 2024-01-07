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Найпрацьовитіша: принцеса Анна перша з королівської родини відвідала захід у новому році

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Найпрацьовитіша: принцеса Анна перша з королівської родини відвідала захід у новому році

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Принцеса Анна – перша, хто із членів королівської родини Британії повернувся до роботи у новому році.

Раніше цього тижня Її Високість відвідала Оксфордську фермерську конференцію як почесний президент організації. Виступаючи на заході з офіційною промовою, королівська принцеса заявила, що "фермерство як сімейне підприємство має довгострокову цінність".

Принцесу Анну часто називають найпрацьовитішою королівською особою через кількість зобов'язань, які вона бере на себе щороку, і схоже, що вона не зменшуватиме темпу 2024 року.

Наступного тижня сестра короля Чарльза III збирається вирушити до Шрі-Ланки з робочим візитом, а ось інші члени сім'ї, ймовірно, все ще перебувають у Сандрінгемі, де проводять зимову відпустку.

Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / © Getty Images
Принцеса Анна і Тімоті Лоренс / Фото: Getty Images

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Перегляди
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