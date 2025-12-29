ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
65
Час на прочитання
1 хв

Найстильніша королева року: згадуємо образи дружини короля Іспанії — Летиції

Іспанська королева Летиція цього року дуже багато працювала та відвідувала різноманітні заходи. Ми вирішили згадати образи королеви, які нам запам’яталися 2025-го найбільше.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Летиція

Королева Летиція / © Getty Images

Рік для дружини короля Іспанії Філіпа VI видався дуже насиченим. Вона відвідала незліченну кількість робочих зустрічей, де публіка бачила її в стильних штанних костюмах, які так полюбилися цього року королеві.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція з донькою принцесою Леонор / © Getty Images

Королева Летиція з донькою принцесою Леонор / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Також королева побувала на державних бенкетах, що є невід’ємною частиною її життя. Там вона демонструвала образи у розкішних вечірніх сукнях, тіарах та прикрасах із королівської скарбниці.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Associated Press

Королева Летиція / © Associated Press

Королева Летиція з чоловіком королем Філіпом VI і президентським подружжям Німеччини / © Getty Images

Королева Летиція з чоловіком королем Філіпом VI і президентським подружжям Німеччини / © Getty Images

Образи Летиції у сукнях теж підкорили серця багатьох її шанувальників.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас матеріал про те, які прикраси часто носить королева Летіція.

Дата публікації
Кількість переглядів
65
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie