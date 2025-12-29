- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 65
- Час на прочитання
- 1 хв
Найстильніша королева року: згадуємо образи дружини короля Іспанії — Летиції
Іспанська королева Летиція цього року дуже багато працювала та відвідувала різноманітні заходи. Ми вирішили згадати образи королеви, які нам запам’яталися 2025-го найбільше.
Рік для дружини короля Іспанії Філіпа VI видався дуже насиченим. Вона відвідала незліченну кількість робочих зустрічей, де публіка бачила її в стильних штанних костюмах, які так полюбилися цього року королеві.
Також королева побувала на державних бенкетах, що є невід’ємною частиною її життя. Там вона демонструвала образи у розкішних вечірніх сукнях, тіарах та прикрасах із королівської скарбниці.
Образи Летиції у сукнях теж підкорили серця багатьох її шанувальників.
Нагадаємо, раніше ми зібрали для вас матеріал про те, які прикраси часто носить королева Летіція.