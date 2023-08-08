Найулюбленіша прикраса: вже відомо, кому дісталося перлинне намисто Єлизавети II

Королеву Єлизавету II неможливо було уявити без культового перлового намиста, яке вона носила майже завжди під час своєї появи на публічних заходах.
Майже через рік після смерті королеви стало відомо, кому ж дісталося її культове намисто у спадок. Її дочка – королівська принцеса Анна – отримала прикрасу матері. Це перлинне намисто з трьома нитками, яке королева Єлизавета носила протягом майже всього свого життя.
Анна стала його володаркою у вересні 2022 року, майже відразу після смерті матері, повідомляє express.
Покійна королева отримала намисто з натуральних перлів у подарунок від свого батька, короля Георгія VI. Прикраса оцінюється в суму від 800 000 до 1 мільйона фунтів стерлінгів і має сентиментальну цінність. Аналітики Diamonds Factory підрахували, що кожна перлина коштує від 2000 до 3000 фунтів стерлінгів (2500-3500 тисяч доларів).
Принцеса Анна теж любить носити перли, але у намисті Єлизавети II ще на публіці не з'являлася. Королівській принцесі належать і інші намиста, якими раніше володіла королева Єлизавета II.
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