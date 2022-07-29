Найвідоміша сукня у світі: історія розкішного весільного вбрання принцеси Діани

Хоча зараз ця сукня вже не в моді, та за роки свого існування вона стала настільки культовою і впізнаваною, що не говорити про неї просто неможливо.
29 липня 1981 року світ побачив одну з найкультовіших і найвідоміших весільних суконь усіх часів – розкішне вбрання, в якому леді Діана Спенсер вийшла заміж за спадкоємця британського престолу принца Чарльза. Церемонія вінчання відбувалася в соборі Святого Павла у Лондоні. Як і день весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон, день весілля Діани та Чарльза був оголошений вихідним.
Весільне вбрання Діани було розроблено відповідно до її побажань подружньою парою валлійських модельєрів Девідом та Елізабет Емануель.
На момент створення сукня оцінювалася у 9 тисяч фунтів (близько 11 538 доларів) і була зшита з шовкової тафти кольору слонової кістки та прикрашена мереживом, ручною вишивкою, паєтками та десятьма тисячами перлин. Вона мала 8-метровий шлейф із тафти (найдовший в історії королівських суконь), обшитий старовинними мереживами, а також пишні рукави, характерні для моди 80-х років.
"Сукня була типовою для стилю початку 80-х – пишна, романтична, але нам потрібно було зробити її правильно, тому що ми знали, що вона увійде в історію", – розповідала Vogue Елізабет Емануель, яка її створила.
"Діана була дуже дбайливою і в жодному разі не високомірною. Я думаю, що вона знайшла весь цей досвід дуже кумедним – вона годинами стояла нерухомо і ніколи не скаржилася на шпильки. Вона була просто казковою", – додала дизайнерка і зазначила, що леді Спенсер завжди забігала до швачок, щоб привітатися.
"У нас не було посібників чи інструкцій, тому ми придумали цю дивовижну, повністю оригінальну сукню, яка, як ми знали, виділятиметься на сходах собору Святого Павла", – зазначає Елізабет.
Сукня ретельно охоронялася, її розроблення та дизайн зберігалися у найсуворішому секреті, а також, на випадок, якщо з нею щось трапиться, дизайнери мали запасну. Але було те, що Девід та Елізабет не врахували – тканина сукні. Річ у тім, що поки Діана доїхала до собору, спідниця трохи пом'ялася і мала не дуже охайний вигляд.
Як амулет на удачу, дизайнери прикріпили до етикетки вбрання дрібничку з 18-каратного золота, усипану білими діамантами. Також вони розробили парасольку на випадок дощу, яка відповідала сукні за дизайном, хоча відверто кажучи, вона була просто декоративною деталлю і принесла б мало користі нареченій, якби погода і справді зіпсувалася.
Також особливу увагу було приділено весільним туфлям принцеси Діани. Вони були розроблені знаменитим шевцем Клайвом Шилтоном і були на маленьких підборах, щоб принцеса не здавалася вищою за свого нареченого Чарльза. Туфлі хитромудро задекорували 500 паєтками, 100 перлинами, а ось підошва була замшевою з орнаментом. Також на взутті нареченої були намальовані перші літери імен нареченого та нареченої – "Ч" і "Д".
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