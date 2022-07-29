Найвідоміша сукня у світі: історія розкішного весільного вбрання принцеси Діани

Хоча зараз ця сукня вже не в моді, та за роки свого існування вона стала настільки культовою і впізнаваною, що не говорити про неї просто неможливо.

29 липня 1981 року світ побачив одну з найкультовіших і найвідоміших весільних суконь усіх часів – розкішне вбрання, в якому леді Діана Спенсер вийшла заміж за спадкоємця британського престолу принца Чарльза. Церемонія вінчання відбувалася в соборі Святого Павла у Лондоні. Як і день весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон, день весілля Діани та Чарльза був оголошений вихідним.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Associated Press

Весільне вбрання Діани було розроблено відповідно до її побажань подружньою парою валлійських модельєрів Девідом та Елізабет Емануель.

Девід та Елізабет Емануель / Фото: Getty Images

На момент створення сукня оцінювалася у 9 тисяч фунтів (близько 11 538 доларів) і була зшита з шовкової тафти кольору слонової кістки та прикрашена мереживом, ручною вишивкою, паєтками та десятьма тисячами перлин. Вона мала 8-метровий шлейф із тафти (найдовший в історії королівських суконь), обшитий старовинними мереживами, а також пишні рукави, характерні для моди 80-х років.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

"Сукня була типовою для стилю початку 80-х – пишна, романтична, але нам потрібно було зробити її правильно, тому що ми знали, що вона увійде в історію", – розповідала Vogue Елізабет Емануель, яка її створила.

Ескіз сукні принцеси Діани / Фото: Getty Images

"Діана була дуже дбайливою і в жодному разі не високомірною. Я думаю, що вона знайшла весь цей досвід дуже кумедним – вона годинами стояла нерухомо і ніколи не скаржилася на шпильки. Вона була просто казковою", – додала дизайнерка і зазначила, що леді Спенсер завжди забігала до швачок, щоб привітатися.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

"У нас не було посібників чи інструкцій, тому ми придумали цю дивовижну, повністю оригінальну сукню, яка, як ми знали, виділятиметься на сходах собору Святого Павла", – зазначає Елізабет.

Сукня ретельно охоронялася, її розроблення та дизайн зберігалися у найсуворішому секреті, а також, на випадок, якщо з нею щось трапиться, дизайнери мали запасну. Але було те, що Девід та Елізабет не врахували – тканина сукні. Річ у тім, що поки Діана доїхала до собору, спідниця трохи пом'ялася і мала не дуже охайний вигляд.

Принцеса Діана та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Як амулет на удачу, дизайнери прикріпили до етикетки вбрання дрібничку з 18-каратного золота, усипану білими діамантами. Також вони розробили парасольку на випадок дощу, яка відповідала сукні за дизайном, хоча відверто кажучи, вона була просто декоративною деталлю і принесла б мало користі нареченій, якби погода і справді зіпсувалася.

Ескіз туфель принцеси Діани / Фото: Getty Images

Також особливу увагу було приділено весільним туфлям принцеси Діани. Вони були розроблені знаменитим шевцем Клайвом Шилтоном і були на маленьких підборах, щоб принцеса не здавалася вищою за свого нареченого Чарльза. Туфлі хитромудро задекорували 500 паєтками, 100 перлинами, а ось підошва була замшевою з орнаментом. Також на взутті нареченої були намальовані перші літери імен нареченого та нареченої – "Ч" і "Д".

Туфлі принцеси Діани / Фото: Getty Images

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