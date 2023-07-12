Найяскравіша білявка на саміті НАТО: прем’єр-міністерка Естонії підкреслила струнку фігуру сукнею кольору фуксії

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас бере участь у саміті НАТО у Вільнюсі. У перший день саміту вона з'явилася у яскравому аутфіті. На політикині була сукня міді кольору фуксії з атласною лінією вздовж вбрання і з короткими рукавами. Сукня чудово підкреслила її струнку фігуру.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Образ Каллас доповнила бежевими замшевими туфлями на стійких підборах. Кая зробила акуратне укладання і ніжний макіяж. На руці у неї був срібний годинник.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

У другий день саміту прем'єрка постала у картатій сукні, яку доповнила бордовим поясом на талії.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Нагадаємо, неофіційну вечерю у межах саміту НАТО відвідала перша леді Франціїї Бріжит Макрон, яка сяяла у короткій сукні від її улюбленого бренду Louis Vuitton із довгими рукавами, коміром-стійкою та облямівкою в зоні декольте і на талії.

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